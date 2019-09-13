Серйозна ДТП на Окружній: легковики зіткнулися лоб в лоб (відео)
В результаті ДТП автомобілі отримали серйозні пошкодження
Фото: Таня Стелла, Facebook
На місці працюють два автомобілі швидкої допомоги
Сьогодні, 13 вересня, вранці на вулиці Академіка Заболотного в Києві (частина Великої Окружної дороги) сталася серйозна ДТП за участю двох легкових автомобілів.
Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, автомобілі зіткнулися лоб в лоб.
Одна із автівок в результаті ДТП задимілася. В автомобілі перебував водій і його мама похилого віку. Жінці стало зле.
Про кільківть постраждалих і їхній стан нічого невідомо. На місце прибули дві машини швидкої допомоги.
На місці також працюють правоохоронці. Деталі ДТП встановлюються. До речі, може б відбійник не завадив?