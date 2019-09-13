Серйозна ДТП на Окружній: легковики зіткнулися лоб в лоб (відео)



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В результаті ДТП автомобілі отримали серйозні пошкодження Фото: Таня Стелла, Facebook

На місці працюють два автомобілі швидкої допомоги

Сьогодні, 13 вересня, вранці на вулиці Академіка Заболотного в Києві (частина Великої Окружної дороги) сталася серйозна ДТП за участю двох легкових автомобілів.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, автомобілі зіткнулися лоб в лоб.

Одна із автівок в результаті ДТП задимілася. В автомобілі перебував водій і його мама похилого віку. Жінці стало зле.

Про кільківть постраждалих і їхній стан нічого невідомо. На місце прибули дві машини швидкої допомоги.

На місці також працюють правоохоронці. Деталі ДТП встановлюються. До речі, може б відбійник не завадив?