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    Серйозна ДТП на Окружній: легковики зіткнулися лоб в лоб (відео)

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    В результаті ДТП автомобілі отримали серйозні пошкодження - Серйозна ДТП на Окружній: легковики зіткнулися лоб в лоб (відео)
    В результаті ДТП автомобілі отримали серйозні пошкодження
    Фото: Таня Стелла, Facebook

    На місці працюють два автомобілі швидкої допомоги

    Сьогодні, 13 вересня, вранці на вулиці Академіка Заболотного в Києві (частина Великої Окружної дороги) сталася серйозна ДТП за участю двох легкових автомобілів.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, автомобілі зіткнулися лоб в лоб.

    Одна із автівок в результаті ДТП задимілася. В автомобілі перебував водій і його мама похилого віку. Жінці стало зле.

    Про кільківть постраждалих і їхній стан нічого невідомо. На місце прибули дві машини швидкої допомоги.

    На місці також працюють правоохоронці. Деталі ДТП встановлюються. До речі, може б відбійник не завадив?

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