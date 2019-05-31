Шулявський міст: у Кличка показали, як просуваються роботи (фото)



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У КМДА запевнили, що роботи з реконструкції шляхопроводу ведуться за графіком

Роботи з будівництва нового Шулявського шляхопроводу тривають за графіком. Про повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян.

30 травня відбулася робоча нарада з будівництва шляхопроводу.

Давтян разом із першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником проінспектували роботи на об’єкті.

«…Вони ведуться у цілому за графіком, тож сподіваюсь, що до кінця року рух шляхопроводом буде відновлений», - зазначив Давтян.

Нещодавно керівник Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд Михайло Харнам заявляв, що роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу проводяться цілодобово та без вихідних.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

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