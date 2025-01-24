Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області
Фахівці дали поради водіям та пішоходам щодо безпеки руху під час туману
25 січня вночі та вранці в Києві та області очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Укргідрометцентр.
Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися таких порад:
- знизити швидкість руху;
- уникати різких маневрів на дорозі;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію.
Пішоходам рекомендовано бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.
Також за прогнозами синоптиків 25 січня у столиці хмарно, без істотних опадів, температура 0-2° тепла вночі, 3-5° удень.
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