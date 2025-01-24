Головна Київ Новини
search button user button menu button

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області
У Києві та області очікується туман, видимість 200-500 м
фото: КМДА

Фахівці дали поради водіям та пішоходам щодо безпеки руху під час туману

25 січня вночі та вранці в Києві та області очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Укргідрометцентр.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися таких порад:

  • знизити швидкість руху;
  • уникати різких маневрів на дорозі;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходам рекомендовано бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

Також за прогнозами синоптиків 25 січня у столиці хмарно, без істотних опадів, температура 0-2° тепла вночі, 3-5° удень. 

Читайте також:

Теги: прогноз погоди Київ Київщина погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Температура вночі складатиме від 3° тепла до 2° морозу, а вдень 0-5° тепла
Холодно та мокро: прогноз погоди на 24 січня
Сьогодні, 06:03
Підприємство мало поставити понад 1 тис. тонн солі за кілька днів
Привласнив 10 млн грн на збуті технічної солі: столичний підприємець отримав підозру
Вчора, 17:10
Найвищий рівень прийняття представників ЛГБТ зафіксовано в Києві
Як в українців змінилося ставлення до ЛГБТ-спільноти: результати дослідження
15 сiчня, 19:52
КМДА наголошує, що рух транспорту на розі вулиць Жилянської та Симона Петлюри уже відновлений
У Києві біля залізничного вокзалу прорвало тепломережу: рух транспорту перекрито
9 сiчня, 20:34
В одному з готелів Києва у ніч проти 23 листопада 2024 року сталася стрілянина
Смертельна стрілянина у столичному готелі: ще трьом фігурантам оголошено підозру
3 сiчня, 10:49
Пошкоджена будівля Національної спілки письменників України
У новорічну ніч дрони пошкодили будинок Національної спілки письменників України (фото)
2 сiчня, 01:42
Вночі та вранці на півдні країни, Вінничині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині місцями очікується туман
Туман та сильний вітер: якою буде погода у перший день 2025 року
1 сiчня, 05:45
характерною особливістю 31 грудня та новорічних перших днів буде сильний вітер західних напрямків
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода у новорічну ніч
30 грудня, 2024, 13:15
Правоохоронці зʼясували, що феєрверк запускав 43-річний киянин
У Києві поліція затримала чоловіка, який запускав феєрверки з вікна 11 поверху
25 грудня, 2024, 04:25

Новини

У Яготині затримано чоловіка, який вчинив наругу над прапором України
У Яготині затримано чоловіка, який вчинив наругу над прапором України
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області
Прихована оренда на понад 1 млн грн. Перед судом постане колишній керівник держкорпорації
Прихована оренда на понад 1 млн грн. Перед судом постане колишній керівник держкорпорації
На перетині вулиць Вадима Гетьмана та Борщагівської діятиме обмеження руху
На перетині вулиць Вадима Гетьмана та Борщагівської діятиме обмеження руху
Фіктивний шлюб заради посвідки на проживання. У Києві викрито канал незаконної легалізації іноземців
Фіктивний шлюб заради посвідки на проживання. У Києві викрито канал незаконної легалізації іноземців
Куди сходити у Києві на вихідних 25-26 січня: перелік культурних подій
Куди сходити у Києві на вихідних 25-26 січня: перелік культурних подій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 січня 2025
39K
День ангела Ксенії 2025: привітання, яскраві листівки та вірші
32K
Українці масово скуповують житло в одній із сусідніх країн
14K
Ідентифіковано росіянина, який розстріляв полонених бійців на Донеччині (фото)
14K
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже дві години
Сьогодні, 03:41
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
Вчора, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
Вчора, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:09
Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
22 сiчня, 04:44

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua