Скандальний російський репер Моргенштерн приїхав з охороною у Київ? (фото)

Російський виконавець боявся їхати в Україну

У п’ятницю, 30 липня, у центрі Києві помітили чоловіка, схожого на російського виконавця Алішера Валєєва (Моргенштерна). Відповідне фото оприлюднив у Facebook журналіст Стас Козлюк.

«Добрий вечір, хлібороби. Моргенштерн гуляє Хрещатиком із купою охорони і знімає відоси. Альо, СБУ?», – прокоментував фото Козлюк.

Фото: Stas Kozljuk

Натомість у мережі вказують, що чоловік на фото не схожий на Моргенштерна.

«А шо за чуваки зараз на Хрещатику? Бо люди фоткаються, кажуть, що Монгерштерн. Але це не він», – пише журналіст Ельдар Сарахман.

Фото: Ельдар Сарахман

У мережі припускають, що насправді Моргенштерн зараз не у Києві, а все це лише пранк.

Варто зазначити, що Моргенштерн позивається до Служби безпеки України через заборону в’їжджати в Україну.

Раніше стало відомо, що у Державній прикордонній службі не коментуватимуть інформацію щодо можливого перебування російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) на території України.

10 липня російський репер виклав своїй Instagram-сторінці відео, де разом із дівчиною стоїть на полі серед соняшників і говорить: «Медовий місяць триває, ми в Україні».

Утім, за даними ЗМІ, Валєєв не перетинав кордон України.

Нагадаємо, що одіозний Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) взяв до розгляду позов російського репера Моргенштерна до Служби безпеки України. Виконавець вимагає, щоб його виключили з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України.

Перед цим Алішер Валєєв заявив, що не поїде в Україну з концертами, бо боїться за своє життя.