Софійську площу другий день намагаються відмити після вандального дрифту (відео)

На відмитій частині площі все рівно залишилися чорні сліди від автомобільних коліс

Представники компанії Red Bull вже другий день намагаються відмити Софійську площу від слідів шин після зйомок реклами. Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.

«На першому фото – нібито відмита частина, але чорні сліди все одно залишаються. Найгірша ситуація – навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому. Там все ще працює кліринг», – написав він у дописі до фото та відео.

Гончаренко повідомив, що сьогодні на Софійську площу також вийшли комунальники, які підмітають плитку.

Як повідомлялося, 10 серпня на Софійській площі в центрі Києва два спортивних автомобілі влаштували дрифтінг. На відео зафіксовано, як автівки їздять колами по площі. При цьому на бруківці залишаються чорні сліди від шин. Це викликало обурення киян.

Столична влада заявила, що не давала жодних дозволів на організацію та проведення рекламних зйомок на Софійській площі. Із балансоутримувачем території зйомка також не була погоджена. Міська влада звернулась до поліції щодо розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб.

За заявою столичної влади поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці зазначили, що організатори зйомок не отримували відповідний дозвіл місцевої влади та погодження від поліції Києва.

Екстремальні маневри на Софійській площі нанесли шкоду Києву на суму близько 50 тис. грн.

Прокуратура вилучила автомобілі, які брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві. Їх вилучили в рамках розслідування цього правопорушення.

10 серпня представники компанії Red Bull намагалися відмити бруківку Софійської площі від чорних слідів шин, залишених автівками під час дрифту.

Компанія «Red Bull Україна» попросила вибачення у мешканців Києва та міської влади за відеозйомку.