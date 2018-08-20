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    Сьогодні над Хрещатиком пролетять військові літаки

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    <span>Винищувач МіГ-29</span> - Сьогодні над Хрещатиком пролетять військові літаки
    Винищувач МіГ-29

    Військова авіація з'явиться над Хрещатиком орієнтовно о 19:30

    Сьогодні, 20 липня, під час репетиції військового параду над Хрещатиком пролетить авіація у складі повітряної колони.

    Літаки над головною вулицею країни з'являться орієнтовно о 19:30.

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    Також сьогодні увечері лунатимуть залпи артилерії - на Трухановому острові відбудеться репетиція артилерійського салюту.

    Нагадаємо, громадський транспорт змінить рух на час тренування військового параду.

    Раніше у центрі Києва пройшла репетиція військового параду до Дня незалежності. Зокрема, вулицею пройшла важка техніка.

    Зазначимо, військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte, розташованому за адресою Ярославська, 58. З’явилося відео моменту ДТП.

    У столиці відбудеться декілька артилерійських салютів з метою підготовки до параду на честь 27-ої річниці незалежності України.

    Джерело: Вечірній Київ

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