Сьогодні над Хрещатиком пролетять військові літаки
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Військова авіація з'явиться над Хрещатиком орієнтовно о 19:30
Сьогодні, 20 липня, під час репетиції військового параду над Хрещатиком пролетить авіація у складі повітряної колони.
Літаки над головною вулицею країни з'являться орієнтовно о 19:30.
Також сьогодні увечері лунатимуть залпи артилерії - на Трухановому острові відбудеться репетиція артилерійського салюту.
Нагадаємо, громадський транспорт змінить рух на час тренування військового параду.
Раніше у центрі Києва пройшла репетиція військового параду до Дня незалежності. Зокрема, вулицею пройшла важка техніка.
Зазначимо, військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte, розташованому за адресою Ярославська, 58. З’явилося відео моменту ДТП.
У столиці відбудеться декілька артилерійських салютів з метою підготовки до параду на честь 27-ої річниці незалежності України.
Джерело: Вечірній Київ