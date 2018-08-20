У Києві знову відбудеться репетиція параду: де буде обмежено рух транспорту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: МВС України Репетиція військового параду на Хрещатику до Дня Незалежності України

Із 17:45 буде тимчасово обмежено рух транспорту у центрі та за маршрутом проходження військової техніки

У понеділок, 20 серпня, на Хрещатику відбудеться чергова репетиція військового параду до Дня незалежності. Тож автомобілістів просять зважати на обмеження руху та паркування.

Зокрема, із 17:45 буде тимчасово обмежено рух транспорту у центрі та за маршрутом проходження військової техніки. Увечері змінять маршрути автобуси, які курсують Хрещатиком.

Також буде заборонено паркування та не працюватимуть паркувальні майданчики на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), на бульварі Лесі Українки, Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Раніше у центрі Києва пройшла репетиція військового параду до Дня незалежності. Зокрема, вулицею пройшла важка техніка.

Зазначимо, військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte, розташованому за адресою Ярославська, 58. З’явилося відео моменту ДТП.

У столиці відбудеться декілька артилерійських салютів з метою підготовки до параду на честь 27-ої річниці незалежності України.

Джерело: Вечірній Київ