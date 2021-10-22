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    У суботу столичні школи прийматимуть дітей, яких немає з ким лишити вдома

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    Діти будуть у школі, як у групі продовженого дня - У суботу столичні школи прийматимуть дітей, яких немає з ким лишити вдома
    Діти будуть у школі, як у групі продовженого дня
    Фото: Валентин Мондриївський/Facebook

    Попри дострокові канікули, вчителі шкіл Києва працюватимуть 23 жовтня

    Із 23 жовтня достроково розпочнуться канікули у всіх столичних школах, але в суботу у вчителів робочий день. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський на своїй сторінці у Facebook.

    «Завтра офіційний робочий день і весь викладацький штат знаходитиметься на робочих місцях. Саме тому батьки, яким завтра немає з ким залишити дітей вдома, а це форс-мажор, можуть приводити їх до шкіл, як до групи продовженого дня», – зазначив посадовець.

    Як відомо, днями Київ потрапить до «червоної» зони карантину. Наразі столиця перебуває у «помаранчевій» зоні.

    Мер Києва Віталій Кличко повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

    Зокрема, з 23 жовтня до 8 листопада буде припинено навчання у столичних школах. Канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули

    За минулу добу, 21 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1323 осіб, померли 44 людини.

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    Теги: Київ діти освіта школа карантин коронавірус
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    У суботу столичні школи прийматимуть дітей, яких немає з ким лишити вдома