У суботу столичні школи прийматимуть дітей, яких немає з ким лишити вдома

Діти будуть у школі, як у групі продовженого дня

Попри дострокові канікули, вчителі шкіл Києва працюватимуть 23 жовтня

Із 23 жовтня достроково розпочнуться канікули у всіх столичних школах, але в суботу у вчителів робочий день. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський на своїй сторінці у Facebook.

«Завтра офіційний робочий день і весь викладацький штат знаходитиметься на робочих місцях. Саме тому батьки, яким завтра немає з ким залишити дітей вдома, а це форс-мажор, можуть приводити їх до шкіл, як до групи продовженого дня», – зазначив посадовець.

Як відомо, днями Київ потрапить до «червоної» зони карантину. Наразі столиця перебуває у «помаранчевій» зоні.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

Зокрема, з 23 жовтня до 8 листопада буде припинено навчання у столичних школах. Канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули

За минулу добу, 21 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1323 осіб, померли 44 людини.