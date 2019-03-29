Столична влада запевняє, що зміни руху через ремонт Шулявського мосту сподобалися киянам



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Ремонт Шулявського шляхопроводу Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Київпастранс постійно відслідковує ситуацію з рухом транспорту

Тимчасова транспортна схема об’їзду Шулявського шляхопроводу показала свою ефективність та дозволила уникнути великих заторів під час масштабних будівельних робіт. Про це заявив в.о. заступника директора з транспорту КП «Київпастранс» Сергій Литвинов.

За його словами, комунальне підприємство постійно відслідковує ситуацію з рухом транспорту, як громадського так і приватного, у районі Шулявського шляхопроводу.

«Ми розробили таку схему, яка дала можливість або оминати будівельний майданчик. Або – рухатися максимально швидко дорогами, які проходять поруч із шляхопроводом. Як виявилося, такі зміни руху навіть сподобалися пасажирам і водіям», – зазначив Сергій Литвинов.

Він додав, що в схему будуть вносити деякі коригування під час робіт із демонтажу основного прольоту шляхопроводу. Із докладною інформацією про зміни маршрутів можна ознайомитися на сайті КП «Київпастранс».

«Ми думали, що будуть пробки. Але тимчасова схема була розроблена настільки якісно, що водії навіть не відчувають якихось незручностей. І чимало людей зазначають, що рух проспектом Перемоги став навіть комфортнішим», – зазначив головний інженер КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» Олександр Здольник.

За його словами, для зручності руху автомобілістів змінили розмітку на вулиці Вадима Гетьмана. Там на одній із ділянок прибрали подвійну смугу і зробили розворот біля ТРЦ «Космополіт». Отже і відвідувачі цього центру не відчули незручностей під час початку робіт на Шулявському шляхопроводі.

«За словами водіїв, це дало змогу швидше робити маневри. І це дуже допомагає нам у будівництві – всі матеріали привозять вчасно», – зазначив Олександр Здольник.

Також було облаштовано додаткові світлофори, режим роботи яких коригують у залежності від інтенсивності трафіку на навколишніх дорогах.

На час робіт із реконструкції транспортної розв’язки на перетині вул. Вадима Гетьмана та просп. Перемоги Департаментом транспортної інфраструктури було внесено зміни у шлях курсування автобусних маршрутів загального користування у режимі маршрутного таксі. Рух організовано:

автобусів маршрутів №№ 201, 239, 477: відповідно від б-ру Кольцова, ст. м. «Либідської», Деміївської площі до вул. Вадима Гетьмана за власними маршрутами, далі – розворот перед шляхопроводом у районі вул. Смоленської – вул. Вадима Гетьмана, далі за власними маршрутами;

автобусів маршруту № 427: у напрямку ст. м. «Палац Спорту» від зал. ст. «Київ-Волинський» до вул. Гарматної за власним маршрутом, далі –вул. Борщагівська – вул. Вадима Гетьмана – просп. Перемоги, далі за власним маршрутом; у напрямку зал. ст. «Київ-Волинський» від ст. м. «Палац Спорту» до площі Перемоги за власним маршрутом, далі – просп. Перемоги – Повітрофлотський шляхопровід – вул. Борщагівська – вул. Вадима Гетьмана – далі за власним маршрутом;

автобусів маршруту № 442 трасою: ст. м. «Політехнічний інститут» – пров. Політехнічний – вул. Борщагівська – вул. Гарматна – вул. Машинобудівна –вул. Миколи Василенка – просп. Перемоги – ст. м. «Політехнічний інститут»;

автобусів маршруту № 455: у напрямку Севастопольської площі від просп. Свободи до просп. Перемоги за власним маршрутом, далі – вул. Гарматна – вул. Виборзька – вул. Вадима Гетьмана – далі за власним маршрутом; у напрямку просп. Свободи від Севастопольської площі до вул. Вадима Гетьмана за власним маршрутом, далі – вул. Олександра Довженка – вул. Дегтярівська – вул. Лагерна – просп. Перемоги – далі за власним маршрутом;

автобусів маршруту № 517 у напрямку Севастопольської площі від вул. Академіка Єфремова до просп. Перемоги за власним маршрутом, далі – вул. Гарматна – вул. Виборзька – вул. Вадима Гетьмана – далі за власним маршрутом; у напрямку вул. Академіка Єфремова від Севастопольської площі до вул. Вадима Гетьмана за власним маршрутом, далі – вул. Олександра Довженка – вул. Дегтярівська – вул. Лагерна – просп. Перемоги – далі за власним маршрутом.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

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Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

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