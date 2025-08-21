Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Фінляндії назвав країну, куди точно зміг би приїхати Путін на зустріч з Зеленським

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Президент Фінляндії назвав країну, куди точно зміг би приїхати Путін на зустріч з Зеленським
Наразі інформації про дату та місце проведення саміту немає
фото з відкритих джерел

Місце та дата проведення майбутньої зустрічі Зеленського з Путіним ще не визначено

Президент Фінляндії Александр Стубб озвучив назву країну, куди міг би приїхати російський диктатор Володимир Путін на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він сказав у інтерв'ю для NBC News, передає «Главком».

За словами Стубба, ця локація може слугувати «нейтральною територією». Місцем для зустрічі Зеленського та Путіна могла б стати Швейцарія

«Женева насправді могла б працювати. Я думаю, що це була б нейтральна територія для цього», – висловився Стубб.

Фінський лідер вважає, що зустріч має відбутис якнайшвидше. За його словами, саміт лідерів України та РФ може відбутись протягом наступних двох тижнів.

Як відомо, Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

Тоді президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним. Стало відомо, що і Володимир Путін погодився провести двосторонню зустріч із президентом Зеленським. 

Низка лідерів вже запропонували свої країни, які можуть виступити майданчиком для саміту Путіна та Зеленського. Серед запропонованих варіантів: Австрія, Угорщина, Швейцарія та навіть Білорусь.

Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер запропонував Відень в якості майданчика для мирних переговорів.

Раніше міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс пообіцяв надати російському диктатору «імунітет» від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо той приїде на переговори.

Є чутки, що майданчиком для переговорів може стати Угорщина. Також речниця самопроголошеного президента Білорусі Наталії Ейсмонт заявила, що Мінськ теж може прийняти зустріч, але на роль посередника не напрошується. 

Також ми писали, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що потенційна зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна має поставити крапку в переговорному процесі щодо миру.

Читайте також:

Теги: Швейцарія путін арешт Володимир Зеленський саміт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп відповів журналістам щодо відправлення миротворців
Чи відправлять США миротворців до України? Трамп не виключив такої можливості
18 серпня, 21:15
Путін бля Трампа погано тримався на ногах
Після спільної пресконференції Путін «танцював» перед Трампом (відео)
16 серпня, 03:18
Донька генерала Келлога різко висловилась про дії Трампа щодо України
Донька генерала Келлога різко висловилась про дії Трампа щодо України
10 серпня, 04:47
Президент анонсував обміни полоненими
Зеленський анонсував наступні етапи обміну полоненими
9 серпня, 23:38
Президент України Володимир Зеленський та президент Естонії Алар Каріс
РФ хоче чотири області України? Балтійські країни засудили вимоги поступитися територіями
9 серпня, 15:57
Віткофф розповість про зустріч з Путіним в Москві
Віткофф розкриє деталі зустрічі з Путіним перед Україною і НАТО – Axios
7 серпня, 20:28
За словами президента, Росія затягує війну проти України, оскільки має гроші, щоб воювати
Зеленський звернувся до Трампа на тлі наближення дедлайну для завершення війни
4 серпня, 21:11
Путін відвідав Смоленський скит
Лишилось тільки молитись? Путін почув ультиматум Трампа і поїхав у монастир
1 серпня, 17:08
Раніше Трамп пригрозив РФ запровадженням санкцій
Держдеп США роз'яснив позицію Трампа про 50 днів для Росії
23 липня, 04:49

Політика

ООН відреагувала на санкції США проти Міжнародного кримінального суду
ООН відреагувала на санкції США проти Міжнародного кримінального суду
Президент Фінляндії назвав країну, куди точно зміг би приїхати Путін на зустріч з Зеленським
Президент Фінляндії назвав країну, куди точно зміг би приїхати Путін на зустріч з Зеленським
Лавров дав зрозуміти, чому Росія не погоджується на припинення вогню
Лавров дав зрозуміти, чому Росія не погоджується на припинення вогню
ЦАХАЛ розпочав наступ на Газу
ЦАХАЛ розпочав наступ на Газу
Нідерланди перекидають до Польщі Patriot, аби захистити центр допомоги Україні
Нідерланди перекидають до Польщі Patriot, аби захистити центр допомоги Україні
США запровадили додаткові санкції проти Міжнародного кримінального суду
США запровадили додаткові санкції проти Міжнародного кримінального суду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
7637
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
3086
Через конфлікт між Ткаченком і Кличком постраждав столичний бізнес
2627
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
2199
Припинення вогню не буде. Що далі?

Новини

Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Вчора, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Вчора, 15:22
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
19 серпня, 22:06

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua