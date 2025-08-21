Президент Фінляндії назвав країну, куди точно зміг би приїхати Путін на зустріч з Зеленським

Наразі інформації про дату та місце проведення саміту немає

Місце та дата проведення майбутньої зустрічі Зеленського з Путіним ще не визначено

Президент Фінляндії Александр Стубб озвучив назву країну, куди міг би приїхати російський диктатор Володимир Путін на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він сказав у інтерв'ю для NBC News, передає «Главком».

За словами Стубба, ця локація може слугувати «нейтральною територією». Місцем для зустрічі Зеленського та Путіна могла б стати Швейцарія

«Женева насправді могла б працювати. Я думаю, що це була б нейтральна територія для цього», – висловився Стубб.

Фінський лідер вважає, що зустріч має відбутис якнайшвидше. За його словами, саміт лідерів України та РФ може відбутись протягом наступних двох тижнів.

Як відомо, Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

Тоді президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним. Стало відомо, що і Володимир Путін погодився провести двосторонню зустріч із президентом Зеленським.

Низка лідерів вже запропонували свої країни, які можуть виступити майданчиком для саміту Путіна та Зеленського. Серед запропонованих варіантів: Австрія, Угорщина, Швейцарія та навіть Білорусь.

Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер запропонував Відень в якості майданчика для мирних переговорів.

Раніше міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс пообіцяв надати російському диктатору «імунітет» від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо той приїде на переговори.

Є чутки, що майданчиком для переговорів може стати Угорщина. Також речниця самопроголошеного президента Білорусі Наталії Ейсмонт заявила, що Мінськ теж може прийняти зустріч, але на роль посередника не напрошується.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що потенційна зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна має поставити крапку в переговорному процесі щодо миру.