В Україні зросла зарплата: перелік найбільш та найменш прибуткових галузей
Найменші зарплати отримують працівники бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури
Середня зарплата у третьому кварталі (липень-вересень) склала 17,9 тис. грн. Це на 22,7% вище, ніж минулого року. Про це йдеться у звіті Держстату.
Найвищі зарплати у третьому кварталі зафіксовані в таких галузях:
- Інформація та телекомунікації – 37 542 грн.
- Фінансова та страхова діяльність – 34 189 грн.
- Авіаційний транспорт – 33 205 грн
- Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 24 168 грн.
- Професійна, наукова та технічна діяльність – 24 141 грн.
Найменші зарплати зафіксовані у таких сферах:
- функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – в середньому 11 373 грн.
- творчості, мистецтва та розваг – 11 503 грн;
- освіти – 12 180 грн;
- поштової та кур'єрської діяльності – 12 804 грн;
- тимчасового розміщення та організації харчування – 13 007 грн.
Нагадаємо, Шмигаль анонсував збільшення зарплати освітянам. Середньомісячна розрахункова заробітна плата вчителя вищої категорії збільшиться до 17,4 тис. грн.
Раніше повідомлялося, що у рейтингу посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) лідирують військовослужбовці – їм пропонують від 20 тис. грн до 125 тис. грн – в Україні зросла середня заробітна плата. Водночас найменші зарплати (до 10 тис. грн) отримують гардеробники, консьєржі, прибиральники, санітари.
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