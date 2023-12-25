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В Україні зросла зарплата: перелік найбільш та найменш прибуткових галузей

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
В Україні зросла зарплата: перелік найбільш та найменш прибуткових галузей
У сфері інформації та телекомунікацій можна отримати 37,5 тис. грн
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Найменші зарплати отримують працівники бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

Середня зарплата у третьому кварталі (липень-вересень) склала 17,9 тис. грн. Це на 22,7% вище, ніж минулого року. Про це йдеться у звіті Держстату.

Найвищі зарплати у третьому кварталі зафіксовані в таких галузях:

  • Інформація та телекомунікації – 37 542 грн.
  • Фінансова та страхова діяльність – 34 189 грн.
  • Авіаційний транспорт – 33 205 грн
  • Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 24 168 грн.
  • Професійна, наукова та технічна діяльність – 24 141 грн.

Найменші зарплати зафіксовані у таких сферах:

  • функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – в середньому 11 373 грн.
  • творчості, мистецтва та розваг – 11 503 грн;
  • освіти – 12 180 грн;
  • поштової та кур'єрської діяльності – 12 804 грн;
  • тимчасового розміщення та організації харчування – 13 007 грн.

Нагадаємо, Шмигаль анонсував збільшення зарплати освітянам. Середньомісячна розрахункова заробітна плата вчителя вищої категорії збільшиться до 17,4 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що у рейтингу посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) лідирують військовослужбовці – їм пропонують від 20 тис. грн до 125 тис. грн –  в Україні зросла середня заробітна плата. Водночас найменші зарплати (до 10 тис. грн) отримують гардеробники, консьєржі, прибиральники, санітари.

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Теги: робота зарплата

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