Російський удар знищив гуманітарну допомогу ЮНІСЕФ на $3,9 млн

ЮНІСЕФ є багаторічним партнером Офісу омбудсмана, який допомагає українським дітям і сім'ям

За словами омбудсмана, внаслідок російської атаки знищено понад 106 тис. одиниць гуманітарної допомоги

19 липня російські окупанти завдали удару по складу ЮНІСЕФ, де зберігалася гуманітарна допомога для українських дітей та родин, які постраждали від війни.

Унаслідок атаки знищено понад 106 тис. одиниць гуманітарних вантажів загальною вартістю майже $3,9 млн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами омбудсмана, під удар потрапив склад із генераторами, запасами питної води, гігієнічними наборами та іншими товарами першої необхідності. «На рахунку держави-агресора – ще один удар не лише по цивільній інфраструктурі, а й по міжнародній гуманітарній місії, яка щодня рятує життя людей», – наголосив Лубінець.

Він зазначив, що ЮНІСЕФ є багаторічним партнером Офісу омбудсмана, який допомагає українським дітям і сім'ям, а атака на гуманітарний склад є ударом по тих, хто рятує життя.

Лубінець також нагадав, що Росія продовжує атакувати цивільне населення та гуманітарну інфраструктуру. За даними ЮНІСЕФ, лише минулого тижня в Україні загинули двоє дітей, ще щонайменше 50 дістали поранення. У червні було зафіксовано найбільшу місячну кількість дитячих жертв із 2022 року – сім дітей загинули, ще 116 були поранені.

Омбудсман наголосив, що напади на гуманітарні об'єкти та працівників гуманітарних місій є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

«Коли під удар потрапляють ті, хто доставляє допомогу дітям і цивільним, Росія атакує не лише інфраструктуру, а й саму можливість рятувати життя. За кожен такий злочин держава-агресор має понести відповідальність», – заявив Лубінець.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня 2026 року Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів.

ДСНС оприлюднила фото наслідків нічної російської атаки на Київ, яка спричинила масштабні пожежі та руйнування у п'яти районах столиці. Рятувальники гасять вогонь, розбирають завали та евакуюють людей із пошкоджених будинків, зокрема у Солом'янському районі. Загалом же пожежі та пошкодження зафіксовані у Шевченківському, Дніпровському, Святошинському та Деснянському районах Києва.