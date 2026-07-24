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У Борисполі водій збив шестирічну дитину, яка перебігала дорогу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Борисполі водій збив шестирічну дитину, яка перебігала дорогу
Унаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження
фото: Національна поліція України

Потерпілого хлопчика медики госпіталізували до лікарні

У Борисполі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувалася малолітня дитина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За попередніми даними правоохоронців, 54-річний водій автомобіля Volkswagen, рухаючись вулицею міста, збив шестирічного хлопчика, який перебігав проїзну частину.

Унаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження. Потерпілого хлопчика медики госпіталізували до лікарні.

Слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Поліція Київщини вкотре закликає водіїв бути максимально уважними та дотримуватися швидкісного режиму, а батьків – постійно нагадувати дітям правила безпечної поведінки поблизу дороги. 

Нагадаємо, днями в селі Демидів Вишгородського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легковика Volkswagen вилетів на тротуар, де збив пішохода та врізався у паркан приватного будинку. Внаслідок ДТП постраждалий 31-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували, а 30-річного водія затримали. Драгер показав вміст алкоголю в організмі останнього – 1,63 проміле при допустимому рівні – 0,2.

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Теги: ДТП дороги Київщина поліція дитина

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