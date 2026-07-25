Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: загинула жінка, є поранені

За даними ОВА, поранення дістали дев'ятеро людей, серед яких троє дітей

Російські війська вранці 25 липня завдали удару керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинула жінка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

За словами посадовця, російські війська атакували місто близько 11:00. Незадовго до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по Запоріжжю та області.

Росіяни знову атакували Запоріжжя фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, у ніч на 25 липня Росія здійснила чергову атаку на Україну, застосувавши 157 ударних безпілотників типу Shahed та дрони-імітатори різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили засобами радіоелектронної боротьби 113 ворожих цілей. Водночас зафіксовано влучання у дев'яти локаціях, а падіння уламків – у восьми. Найбільше від атаки постраждали Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Черкаська, Миколаївська та Запорізька області.

Росіяни вдарили по Запоріжжю ударними БпЛА. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа. За словами очільника ОВА, горіло приміщення торговельного центру. Вогонь охопив 500 квадратних метрів.

Уранці російський реактивний безпілотник атакував цивільний об'єкт в Сумах, де працювали люди. Унаслідок атаки загинули троє водіїв «Нової пошти» віком 43, 48 та 53 роки. На місці влучання виникла масштабна пожежа, а рятувальники не змогли одразу розпочати ліквідацію її наслідків через загрозу повторних ударів.