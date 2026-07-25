Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: загинула жінка, є поранені

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: загинула жінка, є поранені
Наслідки російського удару по Запоріжжі
фото: Запорізька ОВА

За даними ОВА, поранення дістали дев'ятеро людей, серед яких троє дітей

Російські війська вранці 25 липня завдали удару керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинула жінка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

За словами посадовця, російські війська атакували місто близько 11:00. Незадовго до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по Запоріжжю та області.

Росіяни знову атакували Запоріжжя
Росіяни знову атакували Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, у ніч на 25 липня Росія здійснила чергову атаку на Україну, застосувавши 157 ударних безпілотників типу Shahed та дрони-імітатори різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили засобами радіоелектронної боротьби 113 ворожих цілей. Водночас зафіксовано влучання у дев'яти локаціях, а падіння уламків – у восьми. Найбільше від атаки постраждали Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Черкаська, Миколаївська та Запорізька області.

Росіяни вдарили по Запоріжжю ударними БпЛА. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа. За словами очільника ОВА, горіло приміщення торговельного центру. Вогонь охопив 500 квадратних метрів. 

Уранці російський реактивний безпілотник атакував цивільний об'єкт в Сумах, де працювали люди. Унаслідок атаки загинули троє водіїв «Нової пошти» віком 43, 48 та 53 роки. На місці влучання виникла масштабна пожежа, а рятувальники не змогли одразу розпочати ліквідацію її наслідків через загрозу повторних ударів.

Читайте також:

Теги: обстріл Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві працює ППО
Атака балістики на Київ: Кличко повідомив про виклик медиків у Святошинський район
Вчора, 12:06
Газовидобувний об'єкт «Нафтогазу» перебуває під масованою атакою РФ: заява компанії
Газовидобувний об'єкт «Нафтогазу» перебуває під масованою атакою РФ: заява компанії
17 липня, 11:44
Дмитро Кулеба: «Цієї ночі Київ розстріляли балістикою, як у тирі»
Ексміністр Кулеба розкрив реальну потребу України в перехоплювачах балістики
6 липня, 20:23
В Оболонському районі столиці після атаки ворога горить логістичний центр «Нової пошти»
Російська атака 2 липня: під ударом опинилися термінали «Нової пошти» у Києві та Запоріжжі
2 липня, 14:40
Вирва біля будинку у Дарницькому районі Києва після обстрілу 2 липня 2026 року
Удар по Києву: ракета лишила вирву біля багатоповерхівки в Дарниці (відео)
2 липня, 11:10
Наслідки удару по складах компанії Moyo
Через нічну атаку РФ повністю знищено склад магазину MOYO: заява компанії
2 липня, 09:44
У ніч на 2 липня ракета впала біля будинку на Нивках
Ракетний удар по столиці: наслідки на Нивках (фото)
2 липня, 09:17
У Києві тривають пожежі внаслідок нічної рекетної атаки РФ
Як після атаки 2 липня працює громадський транспорт Києва (оновлено)
2 липня, 08:58
На місці події залучили всі необхідні служби: рятувальників, медиків, правоохоронців та представників інших екстрених підрозділів
Росія атакувала Запоріжжя: рятувальники показали кадри наслідків
26 червня, 09:59

Події в Україні

Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: загинула жінка, є поранені
Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: загинула жінка, є поранені
Після удару РФ по виставці зброї під Києвом затримано головного організатора
Після удару РФ по виставці зброї під Києвом затримано головного організатора
Через удар російського дрона по Сумах загинули троє водіїв «Нової пошти»
Через удар російського дрона по Сумах загинули троє водіїв «Нової пошти»
Удар по збройній виставці: очевидець розповів про хаос після прильоту
Удар по збройній виставці: очевидець розповів про хаос після прильоту
«Як без тебе жити»: чоловік комунікаційниці УДО опублікував щемливий допис
«Як без тебе жити»: чоловік комунікаційниці УДО опублікував щемливий допис
Росіяни вдарили по пожежній частині та АЗС на Полтавщині
Росіяни вдарили по пожежній частині та АЗС на Полтавщині

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
72K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)
55K
Ліцеїст із Київщини створив пристрій, який може змінити хід війни

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
Вчора, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua