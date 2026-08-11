На Білоцерківщині ВАЗ збив 10-річного велосипедиста

Аварія сталася на одній із центральних вулиць села

У селі Потіївка Білоцерківського району внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 10-річний хлопчик. Про це повідомили в поліції Київської області, інформує «Главком».

Аварія сталася 9 серпня близько 17:50 на одній із центральних вулиць села. За попередніми даними правоохоронців, 50-річний керманич автомобіля ВАЗ зіткнувся з неповнолітнім велосипедистом, який рухався попереду в попутному напрямку та виконував розворот.

Внаслідок зіткнення дитина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості).

Поліцейські закликають водіїв бути уважними на дорозі, дотримуватися ПДР та обирати безпечну швидкість руху.

Нагадаємо, у місті Узин на Білоцерківщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Під колесами автомобіля загинув літній велосипедист. За попередніми даними правоохоронців, 60-річний водій автомобіля Volkswagen Tiguan рухався вулицею та збив велосипед Ardis, який їхав у попутному напрямку і саме виконував поворот ліворуч.

На Обухівщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула шестирічна дитина. Трагедія сталася 3 серпня близько 10:28 у селі Землянка Кагарлицької територіальної громади. За попередніми даними правоохоронців, 22-річний керманич трактора із завантаженим причепом під час випередження не дотримався безпечного бокового інтервалу та наїхав на шестирічну велосипедистку, яка рухалася в попутному напрямку.