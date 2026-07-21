У Хотянівці водійка з 2,2 проміле збила пенсіонерку біля «Фори»

Після наїзду на пішохідку автомобіль продовжив рух та протаранив фасад приміщення магазину

У селі Хотянівка Вишгородського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі нетверезої кермувальниці. Автомобіль Smart в’їхав у будівлю супермаркету, перед цим травмувавши літню жінку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

За попередніми даними правоохоронців, 48-річна водійка мікроавтомобіля Smart перебувала за кермом у стані алкогольного спʼяніння. Вона не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на 81-річну жінку, яка стояла біля будівлі місцевого супермаркету. Після наїзду на пішохідку автомобіль продовжив рух та протаранив фасад приміщення магазину. За даними «Главкома», йдеться про супермаркет мережі «Фора» на вул. Валовій.

Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Поліцейські провели перевірку водійки на стан сп'яніння за допомогою приладу «Драгер». Пристрій зафіксував 2,20 проміле алкоголю в крові кермувальниці, що в одинадцять разів перевищує допустиму норму.

Автомобіль Smart на місці ДТП фото Національна поліція України

Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного спʼяніння, що спричинило потерпілій середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286-1 ККУ). За скоєне їй загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, у селі Погреби Броварського району Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста та пішохідки. У результаті аварії обидва учасники потрапили до лікарні. За попередніми даними правоохоронців, 39-річний керманич мотоцикла Yamaha здійснив наїзд на 35-річну жінку. Вона перетинала проїзну частину дороги у невстановленому для цього місці. Унаслідок зіткнення травми отримали як пішохідка, так і сам мотоцикліст. Обох постраждалих медики госпіталізували до лікарні.

У селі Шкарівка Білоцерківського району 17-річний водій за кермом ВАЗ виїхав на зупинку громадського транспорту та збив трьох пішоходів. За попередніми даними правоохоронців, неповнолітній керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння та не впорався з керуванням. Внаслідок наїзду численні тілесні ушкодження отримали трое людей: 19-річний хлопець, 18-річна дівчина та 54-річний чоловік. Усіх потерпілих із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.