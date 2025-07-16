Київ отримав пасажирські автобуси від фінського міста-побратима (фото)

Фінське місто за час повномасштабної війни в Україні неодноразово надсилало Києву гуманітарні вантажі

Київ отримав у якості гуманітарної допомоги від фінського міста-побратима Тампере ще два дизельні пасажирські автобуси, які місто переобладнає та використовуватиме для гуманітарних цілей. Це – на додачу до вже дев’яти таких машин, переобладнаних заради гуманітарних місій. Про це повідомляється на Офіційному порталі Києва, інформує «Главком».

«Київ отримав у якості гуманітарної допомоги від фінського міста-побратима Тампере ще два дизельні пасажирські автобуси. Столиця переобладнає їх і використовуватиме для гуманітарних цілей. Допомога від Тампере надходить не вперше. Фінське місто, за час повномасштабної війни в Україні, неодноразово надсилало Києву гуманітарні вантажі: генератори різної потужності, медикаменти, найнеобхідніші речі для немовлят. Зокрема, у 2023 році Київ отримав від Тампере дев'ять пасажирських автобусів. У них тоді приїжджала і гуманітарна допомога, яку збирали для Києва міська влада спільно з активними громадянами Фінляндії. Також до Тампере їздили на відпочинок групи дітей з Києва», – прокоментував мер Києва Віталій Кличко.

Мер столиці подякував Посольству Фінляндської Республіки в Україні, мерії та громаді Тампере, фінським партнерам за солідарність та підтримку.

Нагадаємо, Австралія відправить до Польщі літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-7A Wedgetail і сотню військовослужбовців для охорони маршрутів доставки гуманітарної та військової допомоги Україні. Рішення було ухвалене на запит НАТО і уряду Польщі.

До слова, міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар доручив своєму відомству надати Україні додатковий пакет допомоги. До нього ввійдуть сучасні системи водопостачання для сотень тисяч громадян у районах, де інфраструктуру було зруйновано внаслідок російських обстрілів.