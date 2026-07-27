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Під час обстрілу виставки на Київщині загинула невістка нардепа Валерія Зуба

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Під час обстрілу виставки на Київщині загинула невістка нардепа Валерія Зуба
Церемонія прощання з Катериною Шалупнею відбудеться сьогодні, 27 липня, об 11:00 у Володимирському кафедральному соборі в Києві
фото: Валерій Зуб/Facebook

Чоловік Катерини Шалупні дізнався про її загибель, перебуваючи на фронті

Під час російського ракетного удару по виставці оборонної продукції у Київській області 24 липня 2026 року загинула працівниця Секретаріату Української асоціації районних та обласних рад Катерина Шалупня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Українську асоціацію районних та обласних рад.

«Війна продовжує завдавати найстрашніших і найболючіших ударів, забираючи від нас найкращих. Невимовний біль пронизує серця кожного з нас: унаслідок ворожого нападу РФ загинула частина команди Секретаріату УАРОР – наша колега, світла людина та професіоналка своєї справи, начальник юридичного відділу Секретаріату Асоціації Катерина Шалупня», – зазначили в асоціації.

В УАРОР підкреслили: «Для нас Катерина назавжди залишиться не просто рушійною силою і надійною опорою команди Секретаріату УАРОР. Вона була справжнім уособленням молодого покоління українців – освічених, відповідальних, глибоко людяних і професійних фахівців, які щодня будують майбутнє нашої держави. Катерина була чудовим наставником, прикладом відданості своїй справі та людиною з величезним серцем».

Голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева зауважила, що Катерина була також членкинею регіональної команди Харківщини та напрямку міжнародної політики, відзначивши її високу ефективність і щирий патріотизм. За словами нардепки, народні депутати вже направляють відповідне звернення щодо встановлення всіх винних осіб та запобігання подібним трагедіям у майбутньому.

Катерина Шалупня була начальницею юридичного відділу Секретаріату Української асоціації районних та обласних рад та членкинею широкої регіональної команди Харківщини
Катерина Шалупня була начальницею юридичного відділу Секретаріату Української асоціації районних та обласних рад та членкинею широкої регіональної команди Харківщини
фото: Марія Мезенцева/Facebook

Про загибель невістки також повідомив народний депутат України Валерій Зуб. За його словами, чоловік Катерини дізнався про втрату дружини, перебуваючи на передовій у бліндажі.

Депутат наголосив, що Катерина була делегована на захід, організований асоціацією виробників безпілотних систем «Армада», і обурився питанням безпеки та організації події.

«Син дізнався про її загибель, перебуваючи на позиції. У бліндажі. Поки він захищає всіх нас, тут, у тилу, ми не змогли захистити його дружину. Катя була делегована на захід, який організовувала асоціація виробників безпілотних систем «Армада». Чому саме її – начальницю юридичного відділу Секретаріату УАРОР – відправили туди? Це питання, на яке ми обов’язково отримаємо відповідь. У нашому сімейному горі винна Росія. Але війна не може бути виправданням людської недбалості, самовпевненості чи бажання зробити гучну піар-акцію», – написав Валерій Зуб.

Нардеп додав, що вже звернувся до президента та правоохоронних органів, а його звернення щодо розслідування обставин організації заходу підтримали майже сто народних депутатів.

Валерій Зуб – народний депутат України IX скликання від партії «Слуга народу» (обраний у 2019 році за мажоритарним округом №209 у Чернігівській області). Член Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

За фахом Зуб – лікар-онколог, кандидат медичних наук, Заслужений лікар України. До обрання у парламент із 2015 року очолював Чернігівський обласний онкологічний диспансер (згодом – КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології»).

Раніше неодноразово обирався депутатом місцевих рад на Чернігівщині: Чернігівської міської ради (2002 р.) та Чернігівської обласної ради V і VI скликань (2006–2015 рр.).

Народився 4 березня 1970 року в смт Варва на Чернігівщині. Одружений, має чотирьох дітей.

Церемонія прощання з Катериною Шалупнею відбудеться сьогодні, 27 липня, об 11:00 у Володимирському кафедральному соборі в Києві. Після цього з нею попрощаються у Чернігові, де й відбудеться поховання.

Нагадаємо, 24 липня у Київській області російські війська завдали ракетного удару по локації, де перебували представники української оборонної індустрії.  У Генштабі наголосили, що уражений об'єкт не входить до сфери управління Сил оборони України. 

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Теги: депутат обстріл Київщина

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