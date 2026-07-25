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На форумі, який атакувала Росія, на 300 учасників було лише 34 кв. м укриття

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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На форумі, який атакувала Росія, на 300 учасників було лише 34 кв. м укриття
Жертвами російського удару стали 10 людей
фото: ДСНС

Захід відбувався без необхідних погоджень, а найближче укриття не могло вмістити всіх учасників

Понад 300 учасників форуму оборонних технологій, який потрапив під російський удар на Київщині, перебували на відкритій локації без належного укриття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Найближче укриття площею лише 34 кв. м розташовувалося приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу. За оцінкою слідства, це означало, що учасники від самого початку перебували в умовах очевидного безпекового ризику.

Також правоохоронці встановили, що запрошення на захід розіслали за дев'ять днів до його проведення, а точне місце та час повідомили за добу. Слідство перевіряє, чи могли ці дії сприяти тому, що Росія отримала можливість підготувати цілеспрямований удар

Кравченко також наголосив, що цей захід був організований без погодження з військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, а також іншими уповноваженими органами.

Правоохоронці вже затримали головного організатора та повідомили йому про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Через поранення він перебуває під конвоєм у медичному закладі. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Унаслідок російського удару загинули 10 людей, наймолодшій жертві було 19 років. Ще близько сотні осіб постраждали. Зруйновано будинки, люди втратили рідних, а домашні тварини загинули або були покалічені.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ уточнили, що вдень 24 липня російські війська атакували Київщину трьома балістичними ракетами «Іскандер-М/С-400», запущеними з північного напрямку. Українська ППО збила одну з них, ще дві влучили у Бучанському районі.

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що об'єкт, по якому Росія завдала ракетного удару на Київщині, не входив до сфери управління Сил оборони України. Водночас військові наголосили, що незалежно від форми власності чи підпорядкування під час організації масових заходів необхідно максимально враховувати безпекові ризики та забезпечувати доступ до укриттів.

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Теги: Генпрокурор Київщина балістичні ракети Руслан Кравченко

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