Росія завдала удару по полігону під час виставки озброєння: є загиблі

Про проведення виставки повідомлялося заздалегідь і на широку аудиторію

Місце та детальні наслідки наразі не розголошуються до появи офіційної інформації

Російські окупаційні війська завдали серйозного удару по одному з полігонів, де в цей момент тривала виставка озброєння. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано руйнування та загиблих. Про це повідомляє засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик в ефірі «Апострофа», інформує «Главком».

За словами Боровика, удар був прицільним та прийшовся саме під конкретну подію. «Дуже серйозний був удар по одному з полігонів, там де проходила виставка озброєння», – розповів він.

На місці події перебували його знайомі. Місце та детальні наслідки наразі не розголошуються до появи офіційної інформації.

«... я не можу казати де це і точка, і наслідки, але це все…На жаль, маємо загиблих, руйнування і так далі», – зазначив експерт.

РФ завдала потужного удару по полігону, де проходила виставка озброєння: є загиблі та руйнування — засновник оборонної компанії «FC» Валерій Боровик



За його словами, на місці перебували його знайомі, а удар, скоріше всього, був прицільним і пов’язаним із конкретною подією.… pic.twitter.com/1h5dm2YyCt — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 24, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Варто зауважити, що анонс заходу згадувався у відкритих джерелах із зазначенням організаторів. Хоча точну локацію в мережі не публікували, росіяни могли з'ясувати точні координати об'єкта самостійно.

Колишній радник міністра оборони Сергій Бескрестнов у Фейсбуці повідомив: «Друзі дякую, зі мною все нормально. Команда жива».

Допис Сергія Бескрестнова скриншот

Нагадаємо, від початку ранку у Києві вже п'ять разів оголошувалася повітряна тривога, зокрема відбулася ракетна атака на столицю. Про руйнування наразі невідомо, але медиків, за словами Кличка, викликали у Святошинський район.

До слова, триває 1612-й день повномасштабної війни в Україні.