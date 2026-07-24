Росія завдала удару по полігону під час виставки озброєння: є загиблі
Місце та детальні наслідки наразі не розголошуються до появи офіційної інформації
Російські окупаційні війська завдали серйозного удару по одному з полігонів, де в цей момент тривала виставка озброєння. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано руйнування та загиблих. Про це повідомляє засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик в ефірі «Апострофа», інформує «Главком».
За словами Боровика, удар був прицільним та прийшовся саме під конкретну подію. «Дуже серйозний був удар по одному з полігонів, там де проходила виставка озброєння», – розповів він.
На місці події перебували його знайомі. Місце та детальні наслідки наразі не розголошуються до появи офіційної інформації.
«... я не можу казати де це і точка, і наслідки, але це все…На жаль, маємо загиблих, руйнування і так далі», – зазначив експерт.
Варто зауважити, що анонс заходу згадувався у відкритих джерелах із зазначенням організаторів. Хоча точну локацію в мережі не публікували, росіяни могли з'ясувати точні координати об'єкта самостійно.
Колишній радник міністра оборони Сергій Бескрестнов у Фейсбуці повідомив: «Друзі дякую, зі мною все нормально. Команда жива».
Нагадаємо, від початку ранку у Києві вже п'ять разів оголошувалася повітряна тривога, зокрема відбулася ракетна атака на столицю. Про руйнування наразі невідомо, але медиків, за словами Кличка, викликали у Святошинський район.
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