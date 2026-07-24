Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росія завдала удару по полігону під час виставки озброєння: є загиблі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Росія завдала удару по полігону під час виставки озброєння: є загиблі
Про проведення виставки повідомлялося заздалегідь і на широку аудиторію
фото: Армада

Місце та детальні наслідки наразі не розголошуються до появи офіційної інформації

Російські окупаційні війська завдали серйозного удару по одному з полігонів, де в цей момент тривала виставка озброєння. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано руйнування та загиблих. Про це повідомляє засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик в ефірі «Апострофа», інформує «Главком».

За словами Боровика, удар був прицільним та прийшовся саме під конкретну подію. «Дуже серйозний був удар по одному з полігонів, там де проходила виставка озброєння», – розповів він.

На місці події перебували його знайомі. Місце та детальні наслідки наразі не розголошуються до появи офіційної інформації. 

«... я не можу казати де це і точка, і наслідки, але це все…На жаль, маємо загиблих, руйнування і так далі», – зазначив експерт.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Варто зауважити, що анонс заходу згадувався у відкритих джерелах із зазначенням організаторів. Хоча точну локацію в мережі не публікували, росіяни могли з'ясувати точні координати об'єкта самостійно.

Колишній радник міністра оборони Сергій Бескрестнов у Фейсбуці повідомив: «Друзі дякую, зі мною все нормально. Команда жива».

Допис Сергія Бескрестнова
Допис Сергія Бескрестнова
скриншот

Нагадаємо, від початку ранку у Києві вже п'ять разів оголошувалася повітряна тривога, зокрема відбулася ракетна атака на столицю. Про руйнування наразі невідомо, але медиків, за словами Кличка, викликали у Святошинський район.

До слова, триває 1612-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: росія обстріл Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одне із найстаріших хімічних підприємств Росії неодноразово опинялося під ударом безпілотників
Дрони вчетверте атакували завод «Азот» – ключове підприємство ВПК РФ
26 червня, 05:15
Генштаб повідомив про 212 зіткнень на фронті
212 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 липня 2026
12 липня, 22:25
По місцю дислокації співробітників ФСБ влучили 13 безпілотників СБУ
СБУ уразила координаційний центр ФСБ РФ на тимчасово окупованій Херсонщині
20 липня, 15:11
Удари України позбавили Путіна головної переваги в Криму
Крим став джерелом проблем для Кремля – NYT
27 червня, 13:09
Микола Калашник під час виступу на партійних зборах
«Слуга Народу» на Київщині обрала нового очільника
1 липня, 09:18
НАТО зробило новий крок для стримування Росії
НАТО вирішило подразнити Путіна. Альянс відкрив новий штаб біля кордонів РФ
30 червня, 18:00
НАТО різко змінило правила повітряної оборони біля Росії
Російські літаки отримали нову проблему. НАТО розширило повноваження авіації
9 липня, 08:40
Пєсков заявив, що «СВО» перетворилася на «справжню війну»
Пєсков назвав «СВО» війною: Центр протидії дезінформації пояснив, що це означає
11 липня, 13:02
ANF подала заявку на це ще у 2022 році
У Німеччині дозволено виробництво деталей для АЕС спільно з «Росатомом»
Вчора, 11:26

Новини

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 25-26 липня
Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 25-26 липня
Росія завдала удару по полігону під час виставки озброєння: є загиблі
Росія завдала удару по полігону під час виставки озброєння: є загиблі
Атака «шахедів» на Київщину: пошкодження зафіксовано у двох районах
Атака «шахедів» на Київщину: пошкодження зафіксовано у двох районах
У Києві п'ята за день повітряна тривога тривала вісім хвилин
У Києві п'ята за день повітряна тривога тривала вісім хвилин
У Борисполі водій збив шестирічну дитину, яка перебігала дорогу
У Борисполі водій збив шестирічну дитину, яка перебігала дорогу
На Київ насувається гроза, оголошено «жовтий» рівень небезпеки
На Київ насувається гроза, оголошено «жовтий» рівень небезпеки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
102K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
86K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
Вчора, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua