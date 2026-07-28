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ДСНС назвала головну причину пожеж у Чорнобильській зоні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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ДСНС назвала головну причину пожеж у Чорнобильській зоні
Під час гасіння пожеж надзвичайники постійно контролюють радіаційний фон
фото: ДСНС Київщини

У зоні відчуження щодня проводять моніторинг за допомогою безпілотників

У Чорнобильській зоні відчуження дедалі частіше виникають пожежі через падіння збитих російських безпілотників. Саме це наразі є причиною переважної більшості займань у регіоні, а осередки вогню надзвичайники виявляють за допомогою щоденного аеромоніторингу. Про це повідомила речниця ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан, інформує «Главком».

Наразі в зоні відчуження вже ліквідували дві пожежі сухої трави та чагарників, які виникли кілька днів тому. «Пожежі виникають через збиття російських БпЛА та падіння їх уламків. Можна сказати, що це вже системно», – зазначила Рубан. 

У зоні відчуження щодня проводять моніторинг за допомогою безпілотників. Це дозволяє виявляти загоряння на ранній стадії та не допустити їхнього поширення.

У зоні відчуження щодня проводять моніторинг за допомогою безпілотників
У зоні відчуження щодня проводять моніторинг за допомогою безпілотників
фото: ДСНС України

Водночас речниця наголосила, що нинішні займання значно менші за масштабами, ніж великі лісові пожежі, які траплялися тут у попередні роки.

Також у відомстві наголошують, що під час гасіння пожеж надзвичайники постійно контролюють радіаційний фон. За результатами систематичного моніторингу він залишається в межах природних показників і не перевищує допустимих норм.

Нагадаємо, у зоні відчуження ЧАЕС триває ліквідація пожежі трав'яного настилу, лісової підстилки та хмизу. Наразі рятувальникам вдалося локалізувати основні осередки займання та не допустити поширення вогню на значні площі.

Як повідомлялося, 10 липня рятувальники ліквідували пожежу в Чорнобильській зоні відчуження, з якою боролися протягом двох тижнів.

Теги: пожежа Чорнобильська зона Київщина дрон

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