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У Чорнобильській зоні триває гасіння пожежі: яка ситуація з радіацією

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Чорнобильській зоні триває гасіння пожежі: яка ситуація з радіацією
Пожежа у Чорнобильському заповіднику
фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження﻿

Ситуацію цілодобово контролюють за допомогою БПЛА та систем відеоспостереження

У зоні відчуження триває ліквідація лісових пожеж, які спалахнули внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників. Вогонь досі вирує на окремих ділянках, а гасіння ускладнюється погодними умовами. Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, інформує «Главком». 

Станом на ранок 3 липня боротьбу з вогнем спільно ведуть підрозділи ДСНС, пожежної охорони ДСП «Північна пуща» та працівники заповідника. 

Повідомляється, що вогонь досі вирує на окремих ділянках. Для недопущення його поширення рятувальники проводять окільцювання та оборювання осередків займання, створюють мінералізовані смуги, розчищають лісові дороги для проходу пожежної техніки.

Ситуацію цілодобово контролюють за допомогою БПЛА та систем відеоспостереження. Роботу ускладнюють поривчастий вітер і спекотна погода.

У заповіднику запевнили, що незважаючи на тривале горіння лісу, радіаційний фон у зоні відчуження залишається в межах норми. Жодних перевищень допустимих рівнів випромінювання не зафіксовано.

Наразі ліквідація осередків займання триває, ситуація перебуває під контролем екстрених служб.

Нагадаємо, 30 червня повідомлялося, що у Чорнобильській зоні тривають пожежі у лісових масивах, дим від яких зранку накрив столицю. Попри те, що дві великі локації вогню вже вдалося приборкати, за допомогою дронів рятувальники виявили нове задимлення на іншій ділянці. 

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Теги: пожежа Чорнобильська зона Київщина Чорнобильська АЕС

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