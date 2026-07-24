192 бої за добу: лінія фронту станом на 24 липня 2026

Лінія фронту станом на 24 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби росіяни завдали двох ракетних ударів, застосувавши п'ять ракет, а також 56 авіаційних ударів, під час яких скинули 186 керованих авіабомб. Крім того, окупанти використали 5746 дронів-камікадзе та здійснили 2297 обстрілів позицій українських військових і населених пунктів.

Новини війни в Україні

З початку доби російські війська здійснили 192 бойові зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш напружена ситуація традиційно зберігалася на Покровському, Слов'янському, Костянтинівському та Лиманському напрямках, де противник зосередив найбільшу кількість штурмів.

При цьому найінтенсивніші бої точаться на Покровському напрямку, де ворог зазнає значних втрат. За попередніми даними, українські воїни знешкодили тут 58 окупантів (38 ліквідовано та 20 поранено).

Окрім того, знищено:

3 одиниці автомобільної техніки;

1 одиницю спеціальної техніки;

24 укриття особового складу.

Також пошкоджено одну артилерійську систему, 3 автомобілі, пункт управління БпЛА та 116 ворожих укриттів. Сили оборони знищили або подавили 177 безпілотників різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Від початку доби українські військові відбили п'ять атак противника. Росіяни завдали двох авіаударів, скинувши три керовані авіабомби, а також здійснили 68 обстрілів, чотири з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Окупанти сім разів намагалися прорвати українську оборону в районах:

Стариці;

у напрямку Івашкиного;

Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Російські війська здійснили п'ять атак у напрямку:

Куп'янська;

Радьківки;

Шийківки.

Одне бойове зіткнення триває.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Сили оборони відбивали 12 спроб ворога просунутися у бік населених пунктів:

Дробишеве;

Новоселівка:

Ставки;

Лиман;

Озерне.

Два боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 20 спроб російських військ просунутися вперед поблизу:

Закітного;

Кривої Луки;

Різниківки;

у напрямку Миколаївки;

Пискунівки;

Рай-Олександрівки.

Ще три атаки тривають.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Російські окупанти здійснили одну атаку в районі Федорівки Другої.

На Костянтинівському напрямку

Українські військові відбивали 16 атак російських військ у районах:

Костянтинівки;

Іллінівки;

у напрямку Миколайпілля;

Степанівки;

Кучерового Яру;

Нового Шахового;

Вільного.

Одне боєзіткнення ще триває.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Найбільшу активність противник проявив саме тут. Російські війська здійснили 24 штурми, намагаючись просунутися в районах:

Дорожнього;

Удачного;

Шевченка;

Новоолександрівки;

Василівки;

Білицького;

Нового Донбасу;

Новопавлівки;

Сергіївки.

За попередніми підрахунками Генштабу, на цьому напрямку українські військові ліквідували 38 окупантів, ще 20 поранили.

Також знищено 24 укриття особового складу, три одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки противника. Пошкоджено артилерійську систему, три автомобілі, пункт управління безпілотниками та 116 укриттів особового складу. Крім того, українські захисники знищили або подавили 177 безпілотників різних типів.

На Олександрівському напрямку

Ворог двічі атакував українські позиції у напрямку Березового та поблизу Новогригорівки.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Російські війська здійснили 10 атак у напрямку:

Чарівного;

Воздвижівки;

Цвіткового.

Одне бойове зіткнення триває.

На Оріхівському напрямку

Українські захисники успішно відбили дві спроби противника просунутися вперед поблизу:

Малих Щербаків;

Щербаків.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

До слова, 24 липня триває 1612-й день повномасштабної війни Росії проти України.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ відбулася офіційна церемонія передачі повноважень головнокомандувача: генерал-майор Михайло Драпатий прийняв командування українською армією. Під час представлення новий головком окреслив ключові пріоритети роботи, а виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара подякував Олександру Сирському та Андрію Гнатову за службу в один із найважчих періодів війни. Також керівному складу Генштабу представили нового начальника Генерального штабу генерал-майора Ігоря Скибюка.