Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2026 року
На Покровському напрямку окупанти здійснили 36 атак
За минулу добу на фронті зафіксовано 255 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Новини війни
Минулої доби російські війська завдали одного ракетного удару, застосувавши 71 ракету, а також здійснили 95 авіаційних ударів, під час яких скинули 267 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 9556 дронів-камікадзе та здійснили 3110 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 26 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Останні новини з фронту
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили п'ять районів зосередження живої сили противника та вісім пунктів управління безпілотними літальними апаратами.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Минулої доби відбулося десять бойових зіткнень. Ворог здійснив 45 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку
Українські захисники відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районі Вовчанська, Стариці та у напрямках Волохівки, Ізбицького й Чайківки.
На Куп’янському напрямку
Російські війська здійснили одну атаку у напрямку Радьківки.
На Лиманському напрямку
Окупанти 24 рази намагалися прорвати українську оборону, атакуючи в районах Ямполя, Надії, Новоселівки, Дерилового, а також у напрямках Борової, Ставків, Чернещини, Дробишевого, Лимана, Озерного та Діброви.
На Слов’янському напрямку
Противник 24 рази штурмував позиції Сил оборони у напрямках Кривої Луки, Рай-Олександрівки, а також у районах Різниківки та Закітного.
На Краматорському напрямку
Минулої доби наступальних дій російських військ не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку
Ворог здійснив 34 атаки у районах Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, а також у напрямках Степанівки, Торецького, Кучерового Яру, Довгої Балки, Новопавлівки та Вільного.
На Покровському напрямку
Українські захисники зупинили 36 штурмових дій противника. Найзапекліші бої точилися в районах Никанорівки, Родинського, Дорожнього, Новоолександрівки, Гришиного, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки та Філії, а також у напрямках Білицького, Шевченка, Василівки, Новопавлівки, Сергіївки й Новопідгородного.
На Олександрівському напрямку
Загарбники п'ять разів атакували у районах Олександрограда, Січневого, Тернового та Калинівського.
На Гуляйпільському напрямку
Окупанти здійснили 14 атак у напрямках Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового та Гуляйпільського.
На Оріхівському напрямку
Українські військові зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямку Лук'янівського та в районі Малих Щербаків.
На Придніпровському напрямку
Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.
Нагадаємо, триває 1595-й день повномасштабної війни в Україні.
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