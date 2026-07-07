Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2026 року

В Україні триває 1595-й день повномасштабної війни в Україні

На Покровському напрямку окупанти здійснили 36 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 255 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали одного ракетного удару, застосувавши 71 ракету, а також здійснили 95 авіаційних ударів, під час яких скинули 267 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 9556 дронів-камікадзе та здійснили 3110 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 26 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили п'ять районів зосередження живої сили противника та вісім пунктів управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося десять бойових зіткнень. Ворог здійснив 45 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районі Вовчанська, Стариці та у напрямках Волохівки, Ізбицького й Чайківки.

На Куп’янському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Російські війська здійснили одну атаку у напрямку Радьківки.

На Лиманському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти 24 рази намагалися прорвати українську оборону, атакуючи в районах Ямполя, Надії, Новоселівки, Дерилового, а також у напрямках Борової, Ставків, Чернещини, Дробишевого, Лимана, Озерного та Діброви.

На Слов’янському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Противник 24 рази штурмував позиції Сил оборони у напрямках Кривої Луки, Рай-Олександрівки, а також у районах Різниківки та Закітного.

На Краматорському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби наступальних дій російських військ не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 34 атаки у районах Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, а також у напрямках Степанівки, Торецького, Кучерового Яру, Довгої Балки, Новопавлівки та Вільного.

На Покровському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 36 штурмових дій противника. Найзапекліші бої точилися в районах Никанорівки, Родинського, Дорожнього, Новоолександрівки, Гришиного, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки та Філії, а також у напрямках Білицького, Шевченка, Василівки, Новопавлівки, Сергіївки й Новопідгородного.

На Олександрівському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Загарбники п'ять разів атакували у районах Олександрограда, Січневого, Тернового та Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти здійснили 14 атак у напрямках Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового та Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські військові зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямку Лук'янівського та в районі Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1595-й день повномасштабної війни в Україні.