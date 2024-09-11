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Центр Києва 12 вересня буде перекритий для транспорту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Центр Києва 12 вересня буде перекритий для транспорту
фото: ілюстративне

Киян та гостей столиці адміністрація просить врахувати  інформацію під час переміщення містом

Завтра, 12 вересня, у центрі Києва знову буде перекрито рух транспорту. Причина - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій. Про це повідомляє Управління державної охорони України (УДО).

«12 вересня у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста», – йдеться в повідомленні.

Киян та гостей столиці просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом.

Зазначається, що військовослужбовці УДО й підрозділи Національної поліції мають право обмежувати рух транспорту, а також пішоходів на вулицях й дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які прибули з офіційним візитом до України.

Нагадаємо, у столиці проходить  саміт Кримської платформи.

Кримська платформа – ініційований Україною новий формат міжнародний консультаційно-координаційний формат Кримська платформа збирає під своєю егідою усі тематичні заходи та ініціативи з кримського питання в рамках міжнародних організацій, інших міжнародних урядових і неурядових форумів.

Як повідомлялося, у зв'язку з проведенням саміту Кримської платформи у центрі Києва завтра, 11 вересня, діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.

 

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Теги: Київ транспорт

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