Центр Києва 12 вересня буде перекритий для транспорту

Киян та гостей столиці адміністрація просить врахувати інформацію під час переміщення містом

Завтра, 12 вересня, у центрі Києва знову буде перекрито рух транспорту. Причина - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій. Про це повідомляє Управління державної охорони України (УДО).

«12 вересня у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста», – йдеться в повідомленні.

Киян та гостей столиці просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом.

Зазначається, що військовослужбовці УДО й підрозділи Національної поліції мають право обмежувати рух транспорту, а також пішоходів на вулицях й дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які прибули з офіційним візитом до України.

Нагадаємо, у столиці проходить саміт Кримської платформи.

Кримська платформа – ініційований Україною новий формат міжнародний консультаційно-координаційний формат Кримська платформа збирає під своєю егідою усі тематичні заходи та ініціативи з кримського питання в рамках міжнародних організацій, інших міжнародних урядових і неурядових форумів.

Як повідомлялося, у зв'язку з проведенням саміту Кримської платформи у центрі Києва завтра, 11 вересня, діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.