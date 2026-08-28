Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві 10-й раз за день оголошено повітряну тривогу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Києві 10-й раз за день оголошено повітряну тривогу
колаж: glavcom.ua

Повітряну тривогу оголошено через загрозу БпЛА

Станом на 16:45 в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА.

Зауважимо, що у столиці повітряна тривога лунає 10 раз за день.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, у Києві 27 серпня оголосили 13 повітряних тривог – це абсолютний антирекорд за одну добу від початку повномасштабної війни. Попередній максимум становив 12 сигналів за добу. Його зафіксували 1 березня 2022 року, у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії.

До слова, триває 1647-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: тривога війна Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Видача «Пакунків тепла» у Києві у лютому 2026 року
«Теплий набір» на випадок блекауту. Заступниця Кличка розповіла, що отримають малозахищені кияни
20 серпня, 13:47
Поїздка Путіна на Курили показала головну проблему майбутнього миру
У Кремля з'явиться стимул зупинити війну лише за однієї умови
15 серпня, 18:38
Зеленський розповів про наступ ЗСУ
ЗСУ від початку року звільнили 26 сіл у трьох областях України
12 серпня, 16:44
Трамп обрав економічний тиск замість нової атаки на Іран
Трамп передумав бити по Ірану та обрав інший спосіб тиску – Axios
10 серпня, 09:43
Ракетний терор Путіна лише наближає кризу в Росії
Ракетний терор Путіна лише наближає кризу в Росії
6 серпня, 08:59
Ірина Мудра назвала ключові міжнародні кроки для притягнення Росії до відповідальності
Київ знайшов спосіб притягнути Росію до відповідальності за всі злочини
6 серпня, 00:24

Новини

У Києві 10-й раз за день оголошено повітряну тривогу
У Києві 10-й раз за день оголошено повітряну тривогу
У Вишневому окупанти пошкодили Fozzy: гіпермаркет зупинив роботу (фото)
У Вишневому окупанти пошкодили Fozzy: гіпермаркет зупинив роботу (фото)
Ворожий обстріл Київщини: рятувальники гасять пожежі на трьох локаціях (фото)
Ворожий обстріл Київщини: рятувальники гасять пожежі на трьох локаціях (фото)
Під час атаки на «Нову пошту» згоріли прапори для українських шкіл
Під час атаки на «Нову пошту» згоріли прапори для українських шкіл
Удар по книжковій галузі: які видавництва постраждали через атаку РФ
Удар по книжковій галузі: які видавництва постраждали через атаку РФ
Забруднення Кирилівського озера після обстрілу: стан водойми покращився
Забруднення Кирилівського озера після обстрілу: стан водойми покращився

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
70K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
54K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
Вчора, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Вчора, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua