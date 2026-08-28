У Києві 10-й раз за день оголошено повітряну тривогу

Повітряну тривогу оголошено через загрозу БпЛА

Станом на 16:45 в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА.

Зауважимо, що у столиці повітряна тривога лунає 10 раз за день.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, у Києві 27 серпня оголосили 13 повітряних тривог – це абсолютний антирекорд за одну добу від початку повномасштабної війни. Попередній максимум становив 12 сигналів за добу. Його зафіксували 1 березня 2022 року, у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії.

До слова, триває 1647-й день повномасштабної війни в Україні.