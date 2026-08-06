Київ із партнерами вигадав як змусити Росію відповісти за всі злочини

Дипломати назвали головні рішення для юридичного покарання Кремля

Під час щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України відбулося обговорення конкретних рішень, покликаних прискорити юридичну та фінансову відповідальність Росії за всі її злочини щодо українського народу. Як пише «Главком» , про це 5 серпня повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра в Facebook.

За словами Ірини Мудрої, питання міжнародної відповідальності Росії залишається одним із головних напрямів української дипломатії, особливо після чергової масованої атаки на Київ.

«Цієї ночі Росія знову атакувала Україну балістичними ракетами. Лише по Києву ворог випустив понад 30 ракет. Загинуло 17 українців. Зруйновано цивільну інфраструктуру. Саме тому питання справедливості для України – не про майбутнє. Воно про сьогодні», – наголосила вона.

Отож, Ірина Мудра під час щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України повідомила, що до кінця року Україна прагне завершити запуск двох міжнародних інструментів, покликаних забезпечити відповідальність Росії за злочин агресії та компенсацію завданих збитків. Йдеться про:

Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України;

Компенсаційну комісію, яка розглядатиме вимоги постраждалих від війни.

У Києві відбулась щорічна нарада керівників закордонних дипломатичних установ фото: facebook.com/iryna.mudra.7

«До кінця року наше завдання – завершити запуск двох ключових міжнародних механізмів. Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, який уперше після Нюрнберга має дати юридичну оцінку самому рішенню розпочати війну, і Компенсаційної комісії», – зазначила посадовиця.

Зазначимо, що раніше Україна та 36 держав разом із Євросоюзом уже підписали угоду про створення керівного комітету Спецтрибуналу. Наступним етапом має стати його практичне формування в Гаазі – визначення складу суддів, правил роботи та початок розслідувань.

Другим ключовим елементом є міжнародний компенсаційний механізм.

За словами Ірини Мудрої, Реєстр збитків, який уже працює під егідою Ради Європи, прийняв понад 175 тисяч заяв від українців.

«Працюємо далі й на шляху до використання знерухомлених російських активів для відшкодування збитків Україні. Це вже практична робота. Реєстр збитків прийняв понад 175 тисяч заяв від українців», – повідомила вона.

Таким чином, наступним етапом стане запуск Компенсаційної комісії, яка розглядатиме подані заяви та визначатиме суми компенсацій. Після цього має запрацювати Компенсаційний фонд, який Україна та партнери планують наповнювати за рахунок знерухомлених російських державних активів.

За словами Мудрої, саме цей механізм має перетворити майже 300 млрд доларів заморожених російських активів із предмета міжнародних дискусій на реальне джерело компенсацій для людей, які втратили житло, бізнес або рідних через російську агресію.

Ірина Мудра зазначила, що для запуску обох механізмів необхідна активна міжнародна підтримка.

За її словами, найближчим часом Україна зосередиться на роботі з Великою Британією, Францією, Італією, Канадою, Японією, Австралією, а також із державами Африки, Латинської Америки та Індо-Тихоокеанського регіону.

«Від рішень саме цих столиць залежить, наскільки швидко запрацюють обидва механізми. Водночас широка географія учасників – це найкраща відповідь на російську пропаганду про нібито «європейський проєкт»», – наголосила заступниця керівника Офісу президента.

В Офісі президента підкреслюють, що створення Спеціального трибуналу та міжнародного компенсаційного механізму є ключовими елементами міжнародної системи притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії та завдані Україні збитки.

Нагадаємо, в ніч проти 5 серпня масована атака РФ по Києву та області зруйнувала логістику й виробництва щонайменше 12 великих компаній, серед яких «Нова пошта», «Епіцентр», Rozetka, Novus, «Сільпо» та Puma Ukraine. Внаслідок ударів загинули працівники підприємств, пошкоджено склади, виробничі потужності та логістичні центри, а частина об'єктів повністю знищена.