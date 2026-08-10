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Трамп передумав бити по Ірану та обрав інший спосіб тиску – Axios

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп передумав бити по Ірану та обрав інший спосіб тиску – Axios
Трамп обрав економічний тиск замість нової атаки на Іран
фото: Getty Images

Ще тиждень тому президент США наблизився до відновлення масштабних бойових дій, однак тепер вирішив не форсувати ситуацію

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що готовий посилювати економічний тиск на Іран замість проведення нової військової операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Axios.

За даними видання, ще тиждень тому Трамп був близький до того, щоб наказати відновити повномасштабні бойові дії проти Ірану. Однак під час останнього інтерв'ю американський президент не висунув Тегерану жодних нових військових погроз.

Трамп також не висловив невдоволення через те, що Іран відкладає оголошення про домовленість з Оманом щодо відкриття Ормузької протоки. Раніше Тегеран висунув нові вимоги, за виконання яких готовий дозволити судноплавство через цей водний шлях.

«Ми поки що не форсуємо події. Ми лише ведемо з ними напівпереговори. Ми просто спостерігаємо за Іраном із його величезною інфляцією та тим фактом, що вони не мають грошей», – сказав Трамп.

Очільник Білого дому також заявив, що економічне становище Ірану «дуже складне». За його словами, країна нібито не має достатньо грошей для виплат військовим, а морська блокада з боку США ще більше погіршила економічну кризу.

Водночас Трамп зазначив, що падіння ціни на нафту до трохи більше ніж $75 за барель дозволило американцям менше відчувати економічні наслідки війни.

Угода між Іраном, Оманом і США щодо руху суден через Ормузьку протоку вже узгоджена, проте її оголошення відкладається протягом кількох днів.

За умовами домовленості Іран отримає частковий контроль над рухом у протоці, якого не мав до війни. Катарські та пакистанські посередники очікували, що про угоду оголосять у середу, 5 серпня, однак згодом ці перспективи згасли.

Тим часом представники США заявляють про посилення розбіжностей усередині іранської влади. За їхніми словами, прихильники президента Ірану Масуда Пезешкіана серйозно занепокоєні економічною кризою та вважають, що Тегерану необхідно домовитися зі Сполученими Штатами.

Водночас група на чолі з командувачем Корпусу вартових ісламської революції Ахмадом Вахіді виступає проти будь-яких поступок Вашингтону.

Нагадаємо, Сенат США схвалив законопроєкт про посилені санкції проти Росії та Ірану. Переважна більшість сенаторів підтримала документ: 68 проголосували «за», дев'ять – «проти».

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Теги: Іран США Дональд Трамп війна

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