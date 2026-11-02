Через відсутність світла у частині Києва призупинено рух електротранспорту

У кількох районах столиці через брак електроенергії зупинився електротранспорт

Проблеми з електроживленням зачепили одразу кілька транспортних напрямків столиці

У Києві вранці 2 листопада через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух електротранспорту на низці напрямків. Обмеження торкнулися Борщагівської лінії швидкісного трамвая, а також кількох проспектів і вулиць столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КП «Київпастранс».

За інформацією комунального підприємства, причиною тимчасової зупинки стала відсутність напруги, необхідної для роботи електротранспорту.

«Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая. просп. Відрадному, просп. Берестейському, вулицях Гарматній, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Данила Щербаківського, Володимирській, Святошинській, Стеценка, ст. м «Шулявська», – повідомили у «Київпастрансі».

Зокрема, призупинено рух Борщагівською лінією швидкісного трамвая, яка забезпечує транспортне сполучення між Борщагівкою та центральною частиною столиці. Це один із напрямків міського електротранспорту, яким щодня користуються мешканці західних районів Києва.

Нагадаємо, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. Під час таких обмежень погодинні графіки відключень не діють, а тривалість знеструмлень залежить від ситуації в енергосистемі.