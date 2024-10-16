У Києві чоловік посеред вулиці тяжко поранив незнайомця, який гуляв із собакою

38-річний порушник, перебуваючи у нетверезому стані, підійшов до перехожого та спровокував конфлікт

У Києві оперативники затримали чоловіка, який посеред вулиці тяжко поранив незнайомця, який гуляв з собакою. Про це інформує пресслужба поліції.

Як зазначається, 38-річний порушник, перебуваючи у нетверезому стані, підійшов до перехожого та спровокував конфлікт. У подальшому зловмисник дістав з карману тичковий ніж та завдав декілька ударів у груди та живіт чоловіку. Його дії припинив випадковий свідок, після чого нападник одразу втік з місця події.

«59-річного потерпілого із проникаючим пораненням грудної клітини та різаними ранами живота лікарі госпіталізували до медзакладу, а оперативники протягом години затримали підозрюваного», – йдеться у повідомленні.

За рішенням суду чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що директору фірми повідомлено підозру за продаж систем вуличного освітлення компанії, яка належить його дружині. Жінка встановила їх на Троєщині за ціною, що в п’ять разів перевищує ринкову.