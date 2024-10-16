Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві чоловік посеред вулиці тяжко поранив незнайомця, який гуляв із собакою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві чоловік посеред вулиці тяжко поранив незнайомця, який гуляв із собакою
фото: пресслужба поліції

38-річний порушник, перебуваючи у нетверезому стані, підійшов до перехожого та спровокував конфлікт

У Києві оперативники затримали чоловіка, який посеред вулиці тяжко поранив незнайомця, який гуляв з собакою. Про це інформує пресслужба поліції.

Як зазначається, 38-річний порушник, перебуваючи у нетверезому стані, підійшов до перехожого та спровокував конфлікт. У подальшому зловмисник дістав з карману тичковий ніж та завдав декілька ударів у груди та живіт чоловіку. Його дії припинив випадковий свідок, після чого нападник одразу втік з місця події.

У Києві чоловік посеред вулиці тяжко поранив незнайомця, який гуляв із собакою фото 1

«59-річного потерпілого із проникаючим пораненням грудної клітини та різаними ранами живота лікарі госпіталізували до медзакладу, а оперативники протягом години затримали підозрюваного», – йдеться у повідомленні.

У Києві чоловік посеред вулиці тяжко поранив незнайомця, який гуляв із собакою фото 2

За рішенням суду чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що директору фірми повідомлено підозру за продаж систем вуличного освітлення компанії, яка належить його дружині. Жінка встановила їх на Троєщині за ціною, що в п’ять разів перевищує ринкову.

Теги: поліція напад порушник конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Дрони-дракони» – лише невелика частина флоту безпілотників, що швидко зростає
«Дрони-дракони» змінюють поле бою в Україні: подробиці від New York Times
12 жовтня, 15:59
Нардеп, історик Володимир В’ятрович
Володимир В’ятрович: Молоді українці дуже швидко адаптуються у Польщі. І це колосальна втрата Інтерв’ю
11 жовтня, 06:10
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років
Убивство у готелі в Броварах: поліцейські затримали замовника і виконавця
4 жовтня, 13:29
Протягом кількох місяців США закликали Ізраїль утриматися від атаки на Хезболлу
Ізраїль та Іран зробили «жовтневий сюрприз» для виборів у США
3 жовтня, 09:45
За словами Лубінця, діти зверталися до правоохоронців проте ті не відреагували належним чином
У реабілітаційному центрі на Львівщині знущалися з дітей: Лубінець відреагував
28 вересня, 14:21
Путін знову взявся за ядерні погрози
Путін переглянув ядерну доктрину: видання Financial Times пояснює, що це значить
26 вересня, 10:26
У результаті атаки один з журналістів дістав опіки очей
У Києві охоронці call-центру напали на журналістів (відео)
24 вересня, 12:18
Чи можлива багаторічна заморозка війни без гарантій миру?
«Мирні плани» Росії можуть заморозити війну на десятиліття
20 вересня, 12:35
Правоохоронці затримали ділків у Вінниці, коли вони мали отримати гроші від замовника своїх послуг
Правоохоронці заблокували дві схеми нелегального переправлення осіб через держкордон
19 вересня, 17:56

Новини

У Києві чоловік посеред вулиці тяжко поранив незнайомця, який гуляв із собакою
У Києві чоловік посеред вулиці тяжко поранив незнайомця, який гуляв із собакою
На Скляренка стали трамваї, а на проспекті Науки тролейбуси: яка ситуація із громадським транспортом
На Скляренка стали трамваї, а на проспекті Науки тролейбуси: яка ситуація із громадським транспортом
Атака дронів на Київщину: стали відомі наслідки
Атака дронів на Київщину: стали відомі наслідки
У яких районах Києва вміст пилу у повітрі перетнув допустиму норму: результати моніторингу
У яких районах Києва вміст пилу у повітрі перетнув допустиму норму: результати моніторингу
Повітряна тривога тривала понад дві години: столиця відбила ворожі дрони
Повітряна тривога тривала понад дві години: столиця відбила ворожі дрони
Музей історії Києва має передати барельєф «Архангел Михаїл» іншому музею: рішення суду
Музей історії Києва має передати барельєф «Архангел Михаїл» іншому музею: рішення суду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Росіяни пропонують перейменувати окуповані території в Україні на «історично російські»
77K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
53K
Масові рейди ТЦК: Нацрада звернулася з вимогою до медіа
36K
Відпочивають в елітних готелях. Польський міністр обурений поведінкою хлопців з України
35K
Слідство знайшло у голови хмельницького МСЕК мільйони у польських банках
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2024

Новини

Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Заморозки та подекуди дощ: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 06:00
У столиці тривога через атаку дронів тривала більше двох годин
Сьогодні, 00:56
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Вчора, 19:59
Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua