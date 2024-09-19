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Правоохоронці заблокували дві схеми нелегального переправлення осіб через держкордон

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Правоохоронці заблокували дві схеми нелегального переправлення осіб через держкордон
Правоохоронці затримали ділків у Вінниці, коли вони мали отримати гроші від замовника своїх послуг
фото: Національна поліція

Підозрюваних затримали у Вінниці під час спільної спецоперації поліції та Служби безпеки України

У Вінниці затримали трьох підозрюваних, які за грошову винагороду мали організувати чоловікам, які підлягають мобілізації, «легкий» рейс в Молдову та Польщу. Їм загрожує до дев'яти років за ґратами, повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.

22-річного жителя обласного центру затримали одразу після отримання ним від «клієнта» грошових коштів. Відомо, що за вісім тисяч доларів зловмисник обіцяв вінничанину сприяти в організації перетину держкордону України до Республіки Молдова в обхід офіційних пунктів пропуску.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для пошуку охочих незаконно виїхати за межі країни фігурант створив сторінку в одній із соціальних мереж. Деталі обговорював під час особистої зустрічі. «Клієнта» запевнив, що після сплати він вже протягом двох діб буде за кордоном. Особисто планував відвести чоловіка до прикордонного району, де той потрапив би до Молдови у пішому порядку.

У затриманого правоохоронці вилучили мобільні телефони та грошові кошти, а також Автомобіль Audi А6, на якому планувалось перевезення, та помістили транспортний засіб на арештмайданчик.

Ціна нелегального переправлення у другому випадку становила 11400 доларів, і це «під ключ». У вартість входило: довезти «клієнта» з Вінниці до кордону з Польщею, організувати піший перетин поза пунктом пропуску та зустріч в іншій країні.

За цією схемою «працювали» двоє вінничан 28 та 34 років. Правоохоронці затримали ділків у Вінниці, коли вони мали отримати гроші від замовника своїх послуг.

Тривають розслідування кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) України.

Заходи з викриття правопорушника проводили слідчі слідчого управління за оперативного супроводу Управління міграційної поліції та УСБУ у Вінницькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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Теги: Молдова Вінниця поліція кордон ухилянти

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