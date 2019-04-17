У Києві таксист Uber влетів у «Газель» і втік з місця ДТП (фото, відео)



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Фото: Інформатор

Коли на місце ДТП прибула поліція, таксист зник у найближчих дворах

У середу, 17 квітня, на вулиці Бориспільській сталася ДТП: автомобіль Dacia Logan служби таксі Uber влетів у припарковану на узбіччі «Газель».

Аварія трапилася приблизно о 00:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців ДТП, водій таксі їхав по вулиці Бориспільській в сторону станції метро «Червоний хутір». З незрозумілої причини в районі будинку номер №14 чоловік за кермом Dacia різко повернув вправо і врізався у припарковану «Газель». Основний удар припав на пасажирську сторону.

Водій таксі при зіткненні розбив і порізав собі обличчя, йому надали допомогу на місці і він відмовився від госпіталізації. У момент аварії в автомобілі не було пасажирів.

Коли на місце події прибула поліція, таксист зник в найближчих дворах. Чи був водій під впливом наркотиків або в стані алкогольного сп'яніння, визначить слідство.

Нагадаємо, на проспекті Перемоги сталася аварія за участю мікроавтобуса і автомобілів Volkswagen Multivan і Renault Trafic. Водій мікроавтобуса перебував в стані алкогольного сп'яніння і зніс близько 30-ти метрів огорожі. Після зіткнення з відбійниками чоловік за кермом мікроавтобуса зник з місця події.