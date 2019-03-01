У Києві чоловіку на двері квартири невідомі повісили гранату (фото, відео)



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Поліція закрила вхід в парадне і нікого не впускала, доки працювали вибухотехніки Фото: Інформатор

Гранату на дверях побачили сусіди

У п'ятницю, 1 березня, в Києві на Караваєвих дачах стався інцидент: у житловому будинку на вулиці Єреванській, 8 виявили гранату. Вибухонебезпечний предмет висів на вхідних дверях квартири на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку.

Виклик на лінію 102 надійшов близько 7:30. Про це повідомляє Інформатор.

Гранату на дверях побачили сусіди. Вони й зателефонували в поліцію. Патрульні, які прибули на місце, оточили вхід в парадне і нікого не впускали до приїзду фахівців. Вибухотехніки оглянули небезпечний предмет і зняли його з дверей. Після розбору стало ясно, що це муляж гранати Ф-1 і ніякої небезпеки він не становить.

Жителі парадного розповіли, що вже кілька місяців регулярно на дверях писали слово «Злодій». Сьогодні з написом з'явилася і граната. Її повісили важелем в отвір для дверної ручки.

Якою саме діяльністю займається мешканець квартири і хто міг підкласти таку «посилку», встановлюватимуть правоохоронці.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, вибухотехніки, а також чергували рятувальники. Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, 28 лютого на Оболоні вибухнула автівка. Внаслідок вибуху машини постраждав водій. У чоловіка незначні тілесні ушкодження, від госпіталізації він відмовився.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.