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    У Києві чоловіку на двері квартири невідомі повісили гранату (фото, відео)

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    Поліція закрила вхід в парадне і нікого не впускала, доки працювали вибухотехніки - У Києві чоловіку на двері квартири невідомі повісили гранату (фото, відео)
    Поліція закрила вхід в парадне і нікого не впускала, доки працювали вибухотехніки
    Фото: Інформатор

    Гранату на дверях побачили сусіди

    У п'ятницю, 1 березня, в Києві на Караваєвих дачах стався інцидент: у житловому будинку на вулиці Єреванській, 8 виявили гранату. Вибухонебезпечний предмет висів на вхідних дверях квартири на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку.

    Виклик на лінію 102 надійшов близько 7:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Гранату на дверях побачили сусіди. Вони й зателефонували в поліцію. Патрульні, які прибули на місце, оточили вхід в парадне і нікого не впускали до приїзду фахівців. Вибухотехніки оглянули небезпечний предмет і зняли його з дверей. Після розбору стало ясно, що це муляж гранати Ф-1 і ніякої небезпеки він не становить.

    Жителі парадного розповіли, що вже кілька місяців регулярно на дверях писали слово «Злодій». Сьогодні з написом з'явилася і граната. Її повісили важелем в отвір для дверної ручки.

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    У Києві чоловіку на двері квартири невідомі повісили гранату (фото, відео)
    У Києві чоловіку на двері квартири невідомі повісили гранату (фото, відео)
    У Києві чоловіку на двері квартири невідомі повісили гранату (фото, відео)
    У Києві чоловіку на двері квартири невідомі повісили гранату (фото, відео)
    У Києві чоловіку на двері квартири невідомі повісили гранату (фото, відео)
    У Києві чоловіку на двері квартири невідомі повісили гранату (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Якою саме діяльністю займається мешканець квартири і хто міг підкласти таку «посилку», встановлюватимуть правоохоронці.

    На місці працювали екіпажі патрульної поліції, вибухотехніки, а також чергували рятувальники. Деталі інциденту з'ясовуються.

    Нагадаємо, 28 лютого на Оболоні вибухнула автівкаВнаслідок вибуху машини постраждав водій. У чоловіка незначні тілесні ушкодження, від госпіталізації він відмовився.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

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