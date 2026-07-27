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На Микільсько-Слобідській сталася бійка з різаниною, усіх учасників інциденту госпіталізовано

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Микільсько-Слобідській сталася бійка з різаниною, усіх учасників інциденту госпіталізовано
Під час бійки молодик завдав ножового поранення своєму опоненту, а також спричинив тілесні ушкодження двом його знайомим, які втрутилися у сутичку
фото: patrolpolice.gov.ua/Facebook

Конфлікт між 19-річним хлопцем, який перебував зі своєю дівчиною, та перехожим виник раптово

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту, що стався ввечері неділі, 26 липня, на вулиці Микільсько-Слобідській у Дніпровському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За попередньою інформацією, між 19-річним хлопцем, який перебував зі своєю дівчиною, та перехожим виник раптовий конфлікт. Під час бійки молодик завдав ножового поранення своєму опоненту, а також спричинив тілесні ушкодження двом його знайомим, які втрутилися у сутичку.

Унаслідок інциденту до лікарні госпіталізували трьох потерпілих та самого нападника.

Слідчі Дніпровського управління поліції затримали 19-річного фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень). Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Слідчі дії тривають. 

Нагадаємо, на одній з баз відпочинку у курортному селищі Затока, що на Одещині, відпочивальник побив ветерана АТО по голові металевою палицею. Його шпиталізували. Як розповів потерпілий Сергій Пігура, 4 липня він приїхав із дружиною та двома дітьми на відпочинок до Затоки. Спочатку родина почула російську музику на території готелю, однак згодом її вимкнули. Увечері, коли вони збиралися на пляж, музика знову почала лунати з колонки одного з відпочивальників. Після зауваження Сергія між чоловіками почався конфлікт: Дружина потерпілого Катерина Пігура стверджує, що нападник душив її чоловіка арматурою на очах у двох маленьких дітей. У результаті Сергій отримав важкі травми – струс мозку, пробиту голову, зламані ніс та руку, а також накладені на обличчя шви.

Теги: Київ бійка поліція

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