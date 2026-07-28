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Росія втратила контроль над небом. Британський аналітик оцінив наслідки падіння Су-57

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія втратила контроль над небом. Британський аналітик оцінив наслідки падіння Су-57
Винищувачі Су-57 пролітають біля Кремля
фото: EPA/UPG

Інцидент під Москвою може свідчити про серйозні проблеми російської ППО та стати переломним моментом для Кремля

Падіння російського винищувача п'ятого покоління Су-57 поблизу Москви може свідчити про критичні проблеми в системі протиповітряної оборони РФ та наближення переломного моменту у війні. Таку думку висловив британський військовий експерт, полковник Геміш де Бреттон-Гордон у колонці для The Telegraph. Про це повідомляє «Главком».

Удар по репутації російської оборони

Як зазначає автор, авіакатастрофа одного з найцінніших російських бойових літаків стала серйозним ударом по репутації Кремля. Якщо російська влада вже не здатна гарантувати безпеку власної столиці та захистити свої найсучасніші винищувачі, це може свідчити про втрату контролю над ключовими елементами оборони.

За словами де Бреттон-Гордона, навіть проросійські військові блогери припускають, що Су-57 міг бути збитий російською системою протиповітряної оборони. Йдеться про комплекси, розгорнуті для захисту Москви та керівництва країни.

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Водночас українські джерела стверджують, що Службі безпеки України нібито вдалося проникнути в інтегровану систему російської ППО, унаслідок чого винищувач був уражений власною ракетою класу «земля – повітря». Автор наголошує, що якщо ця інформація підтвердиться, йтиметься про одну з найуспішніших розвідувальних операцій за весь час повномасштабної війни.

Розвідка як ключовий чинник війни

Окрему увагу британський полковник звернув на повідомлення про ймовірне затоплення в Каспійському морі іранського танкера, який, за інформацією ЗМІ, перевозив російські боєприпаси. На його думку, сукупність цих подій може свідчити про зміну перебігу війни.

Проводячи історичну аналогію, де Бреттон-Гордон згадав британського офіцера Джорджа Сковелла, який під час наполеонівських війн розшифрував французькі військові шифри. Це дало британському командуванню вирішальну перевагу та, зрештою, стало одним із чинників поразки Наполеона під Ватерлоо.

Автор вважає, що Україна також зробила ставку саме на перевагу розвідки. Як приклад він навів операцію «Павутина», під час якої СБУ завдала ударів по російській стратегічній авіації далеко в тилу противника. Якщо ж інформація про Су-57 відповідає дійсності, це, на думку експерта, означатиме, що українські спецслужби змогли проникнути не лише в російські комунікації, а й у систему протиповітряної оборони РФ.

Ознаки ослаблення Кремля

Де Бреттон-Гордон також звернув увагу, що Су-57, попри статус винищувача п'ятого покоління, роками стикався із затримками виробництва, подорожчанням програми та обмеженими темпами серійного випуску. За його оцінкою, цей літак так і не зміг досягти рівня американських чи китайських аналогів.

На думку автора, останні події дедалі більше свідчать про втрату Кремлем аури непереможності. Він припускає, що вирішальний момент для Росії може настати не на полі бою, а всередині самої країни, якщо Москва більше не здатна гарантувати безпеку власних стратегічних об'єктів і повітряного простору.

Нагадаємо, раніше Путін вдруге від початку літа підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил Росії. Від 1 серпня чисельність російської армії має зрости до 2 426 130 осіб, із яких 1 535 000 становитимуть військовослужбовці.

Теги: росія війна путін системи ППО

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