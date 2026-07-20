Біля станції метро «Лук’янівська» буде облаштовано тимчасовий наземний перехід: деталі

На першому етапі перехід працюватиме як нерегульований

У зв’язку з пошкодженням підземного пішохідного переходу поблизу станції метро «Лук’янівська» внаслідок ворожого обстрілу для організації безпечного пересування пішоходів облаштовують тимчасовий наземний пішохідний перехід. Про це повідомляють в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, інформує «Главком».

Зазначається, що на першому етапі перехід працюватиме як нерегульований, адже для встановлення тимчасового світлофорного об’єкта необхідно виконати роботи з монтажу консолей та підключення електроживлення, які потребують додаткового часу.

Наразі тривають підготовчі роботи. Після погодження схеми організації дорожнього руху з Управлінням патрульної поліції у місті Києві буде нанесено дорожню розмітку та встановлено дорожні знаки 5.38 «Пішохідний перехід». Після завершення робіт із влаштування консолей і підключення живлення тимчасовий перехід стане регульованим.

У Департаменті зазначили, що тимчасовий перехід облаштовують неподалік зупинки громадського транспорту.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня 2026 року Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів.

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ДСНС оприлюднила фото наслідків нічної російської атаки на Київ, яка спричинила масштабні пожежі та руйнування у п'яти районах столиці. Рятувальники гасять вогонь, розбирають завали та евакуюють людей із пошкоджених будинків, зокрема у Солом'янському районі. Загалом же пожежі та пошкодження зафіксовані у Шевченківському, Дніпровському, Святошинському та Деснянському районах Києва.