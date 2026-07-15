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У центрі Києва спалахнула велика пожежа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У центрі Києва спалахнула велика пожежа
Пожежа спалахнула на вул. Віктора Некрасова
фото: скриншот з відео

Причина пожежі невідома

Сьогодні, 15 липня, у столиці спалахнуло складське приміщення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

За даними пабліків, пожежа сталася на вулиці Віктора Некрасова. Поряд йде будівництво.

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Офіційних коментарів про причини пожежі станом на момент публікації немає.

До слова, у Київській області 11 липня було ліквідовано пожежу, що виникла внаслідок російської атаки. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 4 тис. кв. м, що виникла внаслідок атаки окупантів на одному з об’єктів інфраструктури.

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Теги: пожежа Київ

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