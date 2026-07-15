У центрі Києва спалахнула велика пожежа

Причина пожежі невідома

Сьогодні, 15 липня, у столиці спалахнуло складське приміщення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

За даними пабліків, пожежа сталася на вулиці Віктора Некрасова. Поряд йде будівництво.

Офіційних коментарів про причини пожежі станом на момент публікації немає.

До слова, у Київській області 11 липня було ліквідовано пожежу, що виникла внаслідок російської атаки. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 4 тис. кв. м, що виникла внаслідок атаки окупантів на одному з об’єктів інфраструктури.