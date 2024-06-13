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У Києві двоє чоловіків викрали кардіохірурга

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві двоє чоловіків викрали кардіохірурга
Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
фото: пресслужба Офісу Генпрокурора

Зловмисники вимагали у лікаря $2 млн

У Києві двоє чоловіків викрали кардіохірурга і вимагали $2 млн викупу, але лікар не мав таких грошей. Про це повідомляє  пресслужба Офісу генпрокурора.

За даним слідства, зловмисники домовилися викрасти лікаря заради викупу. Коли потерпілий проходив повз будинок у Києві, до нього під'їхав автомобіль, з якого вийшли невідомі йому чоловіки.

Один з них представився працівником правоохоронних органів. Підозрювані змусили потерпілого сісти в автівку, одягли йому на голову чорний мішок та вкололи в ногу невідому речовину.

У Києві двоє чоловіків викрали кардіохірурга фото 1

Лікарю сказали, що це «отрута» та вимагали у нього $2 млн за надання «протиотрути».

Коли зловмисники зрозуміли, у кардіохірурга немає таких грошей, вони обшукали його та забрали 15 тис. грн, що були у сумці. Потім лікаря висадили на Совських ставках у Києві, після чого зловмисники зникли.

У Києві двоє чоловіків викрали кардіохірурга фото 2

Двом чоловікам оголосили підозру у викраденні, грабежі та вимаганні (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 189 КК України). Правоохоронці затримали одного із чоловіків, іншого ще шукають. Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що на Одещині чоловіки у військовій формі викрали підлітка.

Теги: викрадення лікар злочин

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