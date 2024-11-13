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У Києві лунали вибухи, яка якість повітря після атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві лунали вибухи, яка якість повітря після атаки
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 13 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 38 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 33.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 22.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 27.8 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 35.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 5.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 304.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 28.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 2.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 36 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 34.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 21.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 27.7 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 43.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 5.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 330 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 21.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 11.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.117 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 34 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 33.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 19.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 25 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 39.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 5.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 312.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 23.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 3.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.12 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 37 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 47 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 23.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 33.3 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 32.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 9.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 319.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 24.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.3 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 7.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.096 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 36 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 33 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 24.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 29 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 40 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 6.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 339 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 35.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – дані станом на 08:00 відсутні;
  • оксид азоту – 4.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.116 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 40 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 38.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 25.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 31.7 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 309.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 33.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 1.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.113 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 41 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 48.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 28 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 35.9 мкг/м3;
  • озон – 25.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 440.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 15.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 43.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • формальдегіди – 1.6 мкг/м3 (ГДК – 35 мкг/м3);
  • сірководень – 5.9 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 19 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.093 мкЗв/год.

Нагадаємо, 12 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті був у нормі

Теги: екологія радіація повітря

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