Російська церква оголосила війну в Курській області вторгненням сатаністів

Митрополит Кирило у Курську молився як за перемогу Росії

РПЦ створила у Курській області свій оперативний штаб із підтримки армії

Російська православна церква оголосила війну в Курській області вторгненням сатаністів. Про це заявив ставропольський митрополит Кирило, який очолює Військовий відділ Московського патріархату. Відповідне відео поширила РПЦ.

Приїхавши до Курська, митрополит Кирило молився як за перемогу Росії, так і за Путіна, Білоусова та інших відповідальних за війну російських чиновників.

Також РПЦ створила у Курській області свій оперативний штаб із підтримки армії.

Нагадаємо, що РПЦ позиціонує Путіна як борця з Антихристом, а Росію – як країну-катехон (тобто силу, яка утримує світ від кінця світу). Крім того, Держдума 1 липня провела круглий стіл боротьби з сатанізмом.

Раніше священник Російської православної церкви Андрій Ткачов закликав стояти на смерть – росіян-віруючих під час молитви, солдатів – в окопі під вогнем.

Нагадаємо, Зюзінський районний суд Москви засудив до трьох років колонії загального режиму настоятеля храму Архангела Михаїла в Летові, протоієрея Дмитра Кувирталова за обмін порнографічними фотографіями з неповнолітніми.

Також колишнього главу відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополита Іларіона (Григорія Алфєєва), обвинуваченого в секс-домаганнях до келійника, відсторонено від посади. Відповідне рішення ухвалив синод, повідомляють російські ЗМІ.