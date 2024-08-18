Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російська церква оголосила війну в Курській області вторгненням сатаністів

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Російська церква оголосила війну в Курській області вторгненням сатаністів
Митрополит Кирило у Курську молився як за перемогу Росії
фото з відкритих джерел

РПЦ створила у Курській області свій оперативний штаб із підтримки армії

Російська православна церква оголосила війну в Курській області вторгненням сатаністів. Про це заявив ставропольський митрополит Кирило, який очолює Військовий відділ Московського патріархату. Відповідне відео поширила РПЦ.

Приїхавши до Курська, митрополит Кирило молився як за перемогу Росії, так і за Путіна, Білоусова та інших відповідальних за війну російських чиновників.

Також РПЦ створила у Курській області свій оперативний штаб із підтримки армії.

Нагадаємо, що РПЦ позиціонує Путіна як борця з Антихристом, а Росію – як країну-катехон (тобто силу, яка утримує світ від кінця світу). Крім того, Держдума 1 липня провела круглий стіл боротьби з сатанізмом.

Раніше священник Російської православної церкви Андрій Ткачов закликав стояти на смерть – росіян-віруючих під час молитви, солдатів – в окопі під вогнем. 

Нагадаємо, Зюзінський районний суд Москви засудив до трьох років колонії загального режиму настоятеля храму Архангела Михаїла в Летові, протоієрея Дмитра Кувирталова за обмін порнографічними фотографіями з неповнолітніми

Також колишнього главу відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополита Іларіона (Григорія Алфєєва), обвинуваченого в секс-домаганнях до келійника, відсторонено від посади. Відповідне рішення ухвалив синод, повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:
Теги: церква православна церква відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На одній з вулиць Києва з'явився стихійний фонтан
На одній з вулиць Києва з'явився стихійний фонтан
15 серпня, 01:12
Марина та Владислава Алексіїві були у складі бронзової групи на минулій Олімпіаді, проте зараз вони виступатимуть у дуеті
Анонс Олімпіади на 10 серпня. Останній ривок для збірної України
10 серпня, 10:28
Для обігріву храму тепловий насос ТН-100 відбирає тепло каналізаційного колектора, що прокладений неподалік церкви
Найбільша церква Івано-Франківська обігріватиметься теплом стічних вод
5 серпня, 21:23
Парафіяни та настоятель, що перейшли до ПЦУ
До ПЦУ офіційно перейшли ще три парафії на Київщині
4 серпня, 19:46
Посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров
Сенегал викликав посла України. Яка причина?
4 серпня, 13:53
Чимало користувачів створили гумористичні ролики, використовуючи популярний тренд
Камала Гарріс створила обліковий запис у TikTok
28 липня, 07:27
Російські Telegram-канали публікують уламки нібито українських дронів
У Рязані в районі військового аеродрому лунали вибухи
27 липня, 08:59
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступає під час заходу у США
Противники Нетаньягу випустили комах у його готелі у США (відео)
25 липня, 09:40
Попередньо бійці КОРду прийшли за борщівським воєнкомом, якого підозрюють у численних хабарях
На Тернопільщині затримано керівника ТЦК за хабарі
23 липня, 22:15

Соціум

19-річний турист із України видряпав свої ініціали на Колізеї
19-річний турист із України видряпав свої ініціали на Колізеї
Російська церква оголосила війну в Курській області вторгненням сатаністів
Російська церква оголосила війну в Курській області вторгненням сатаністів
Сили оборони атакували комбінат «Кавказ» у Ростовській області. Подробиці від Генштабу
Сили оборони атакували комбінат «Кавказ» у Ростовській області. Подробиці від Генштабу
Поезія Шевченка і нагорода від Зеленського. Що пов’язувало легендарного Алена Делона з Україною
Поезія Шевченка і нагорода від Зеленського. Що пов’язувало легендарного Алена Делона з Україною
ЗСУ підтвердили знищення ще одного мосту на Курщині (відео)
ЗСУ підтвердили знищення ще одного мосту на Курщині (відео)
Росіяни заявили, що ЗСУ знищили ще один міст на Курщині
Росіяни заявили, що ЗСУ знищили ще один міст на Курщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Німеччина припиняє військову допомогу Україні? МЗС зробило заяву
45K
Ліван повністю відключено від електроенергії
39K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
21K
Українська легкоатлетка зробила скандальний допис на захист російської мови
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч

Новини

Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
Вчора, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
Вчора, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
15 серпня, 06:45

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua