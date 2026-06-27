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Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин
колаж: glavcom.ua

Можна виходити з укритів

У Києві о 21:54 оголосили повітряну тривогу. Існувала загроза БпЛА. О 22:22 повідомили про відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, російські війська протягом двох днів поспіль завдавали масованих ударів по об'єктах газовидобувної інфраструктури «Нафтогазу» на Полтавщині та Харківщині. Для атак окупанти застосували щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також ударні безпілотники.

Теги: Київ укриття тривога

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