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Росія завдала серії ударів по газовій інфраструктурі України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія завдала серії ударів по газовій інфраструктурі України
Росія атакувала газовидобувні об'єкти на Полтавщині та Харківщині
фото: «Нафтогаз»

Під час атак окупанти застосували балістичні ракети, ударні дрони та касетні боєприпаси

Російські війська протягом двох днів поспіль завдавали масованих ударів по об'єктах газовидобувної інфраструктури «Нафтогазу» на Полтавщині та Харківщині. Для атак окупанти застосували щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також ударні безпілотники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву голови правління НАК «Нафтогаз Україна» Сергія Корецького.

Внаслідок одного з ударів було пошкоджено вахтовий автобус, який перевозив працівників виробничого об'єкта. «Маємо руйнування, триває оцінка наслідків атаки», – повідомив Корецький.

Водночас він наголосив, що завдяки системним заходам безпеки вдалося уникнути загиблих і поранених серед працівників компанії. У «Нафтогазі» зазначили, що наразі триває оцінка масштабів руйнувань, завданих російськими атаками.

Нагадаємо, 24 червня під російськими ударами вже опинилися автозаправні комплекси «Укрнафти» у Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях, а також виробничі активи газовидобутку на Полтавщині. Тоді внаслідок атаки ударного безпілотника серйозних поранень зазнала працівниця однієї з автозаправних станцій.

Крім того, російські дрони завдали суттєвих пошкоджень об'єктам видобутку та зберігання газу, через що роботу частини виробничих активів довелося зупинити. Завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС і фахівців «Нафтогазу» пожежу на одному з об'єктів вдалося швидко ліквідувати, а серед персоналу та рятувальників тоді обійшлося без постраждалих

До слова, у Запоріжжі в ніч на 27 червня російський безпілотник атакував одну з автозаправних станцій. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати. Ворожий БпЛА влучив по території автозаправної станції. Внаслідок атаки загорілися резервуар із газом та адміністративна будівля.

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Теги: Нафтогаз України газ Україна окупанти росія

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