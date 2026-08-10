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Смертельна ДТП на Житомирському шосе у Києві: загинули жінка та дворічна дитина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Смертельна ДТП на Житомирському шосе у Києві: загинули жінка та дворічна дитина
24-річний водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та врізався у вантажівку з причепом, яка рухалася попереду
фото: Національна поліція України

За даними правоохоронців, попередньо водій був тверезим

У понеділок, 10 серпня, близько 5:50 ранку на Житомирському шосе у Святошинському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода із загиблими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За попередньою інформацією поліції Києва, 24-річний водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та врізався у вантажівку з причепом, яка рухалася попереду.

27-річна жінка та дворічна дитина загинули на місці ДПТ
27-річна жінка та дворічна дитина загинули на місці ДПТ
фото: Національна поліція України

Унаслідок зіткнення 27-річна дружина водія та його дворічна дитина загинули на місці події. Керманича з тілесними ушкодженнями госпіталізували. За даними правоохоронців, попередньо водій був тверезим.

Керманича з тілесними ушкодженнями госпіталізували
Керманича з тілесними ушкодженнями госпіталізували
фото: Національна поліція України

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди на Олександрійському бульварі у Білій Церкві, яка сталася на зупинці громадського транспорту.  44-річний водій автомобіля ВАЗ не дотримався безпечної швидкості, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в бордюр, після чого легковик зіткнувся з маршруткою, яка стояла на зупинці і здійснювала посадку-висадку пасажирів. 

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Теги: ДТП Київ

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