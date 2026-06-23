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«Не могли визначитися, чий Крим». Дует «Анна-Марія» анонсував концерт на День Конституції та обурив українців

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Анна та Марія Опанасюк виступлять у Києві
фото: Іnstagram/annamariaduet

Анна та Марія Опанасюк нову опинилися в центрі скандалу

28 червня, у Києві на День Конституції виступатиме музичний дует «Анна-Марія», який відомий неоднозначними висловлюваннями про анексію Криму. Як розповідає «Главком», українці в мережі відреагували на концерт співачок у Threads.

Дует «Анна-Марія» виступить на День Конституції у Києві

Так, у Києві очікується виступ дуету «Анна-Марія» – сестер-близнючок Анни та Марії Опанасюк. Концерт відбудеться на майданчику Weekend Park у Межигір'ї. Також організатори зауважили, що співачки відомі своєю благодійною діяльністю та виступами для військових на лінії фронту.

«Не могли визначитися, чий Крим». Дует «Анна-Марія» анонсував концерт на День Конституції та обурив українців фото 1
фото: скриншот kontramarka.ua

«Anna Maria – найвідоміший дует близнючок України, переможниць телепроєкту «Шанс», фіналісток Національного відбору на Євробачення. Це співачки, які є потужними волонтерами і постійно приїжджають на лінію фронту, щоб співати та підтримувати наших захисників. Авторки хіта «Бути щасливими», який став справжнім хітом та підкорив TikTok», – йдеться у повідомленні.

Реакція мережі на концерт дуету «Анна-Марія»

«Не могли визначитися, чий Крим». Дует «Анна-Марія» анонсував концерт на День Конституції та обурив українців фото 2
фото: скриншот Threads

У соцмережі Threads українці розповіли та нагадали й про інший бік популярності артисток:

  • «День Конституції і Anna Maria. Кенселінг вже не діє? Памʼять стерло? Чи, може, вони розібралися, чий Крим?»
«Не могли визначитися, чий Крим». Дует «Анна-Марія» анонсував концерт на День Конституції та обурив українців фото 3
фото: скриншот Threads
  • «Це якийсь сюр, як цинічно і швидко «перевзулись»? Давайте надамо розголосу, хай ушльопують. А організатори, ви при своєму розумі?»
«Не могли визначитися, чий Крим». Дует «Анна-Марія» анонсував концерт на День Конституції та обурив українців фото 4
фото: скриншот Threads

Заяви дуету «Анна-Марія» про війну в Україні та Крим

Користувачі пригадали висловлювання сестер про те, що в Україні не було війни з 2014 року. Про це вони заявляли в інтерв’ю журналісту Роману Скрипіну. «В Україні немає війни з Росією, це називається АТО. І взагалі, для чого ви це запитуєте? Слухайте, ми не є членами секретаріату президента, щоб відповідати на подібне. Ми не обговорюємо політику, ми – музиканти. Питання про війну ставте політикам, а не нам», – говорили співачки дуету.

Інтерв'ю Анни та Марії Опанасюк

Також українці пригадали неоднозначні заяви дуету «Анна-Марія» про Крим. На питання про те, кому ж належить Крим – Росії чи Україні, сестри не дали чіткої відповіді. «Крим наш! Наш із моєю сестрою, це наш дім, так було, є і буде. Зараз там просто два кордони, ми їдемо додому і маємо їх проходити. То чий же Крим? Ми не будемо говорити фрази, які від нас хочуть почути. Україна просто втратила Крим», – заявляли жінки.

Крім цього, дует у 2019 році продовжував виступати у Росії, співачки брали участь у фестивалі «Нова хвиля-2019» у місті Сочі. Врешті після початку повномасштабного вторгнення Анна та Марія Опанасюк почали підтримувати українських військових, зокрема їздити на фронт, де вони виступають для ЗСУ.

Що відомо про матір Анни та Марії Опанасюк

Також коментатори пригадали й про матір Анни та Марії Опанасюк Ларису Опанасюк, яка обіймала посаду віцепрем'єра в підконтрольному РФ уряді Сергія Аксьонова та «омбудсмена» з 2019 по 2023 рік:

  • «Ці п*****и і досі співають? Їхня мати в Криму працювала в уряді на Росію».
  • «Я їм так і не пробачила».
«Не могли визначитися, чий Крим». Дует «Анна-Марія» анонсував концерт на День Конституції та обурив українців фото 5
фото: скриншот Threads
  • «На Євробачення, нацвідбір проходили колись, коли Росія нам відібрала Крим, а їхня мати була там керівницею при окупаційній владі. І вони не могли визначитися, чий Крим. Подивіться їхнє відео зі Скрипіним. Вище вже хтось кинув у чаті», – йдеться у коментарях.
«Не могли визначитися, чий Крим». Дует «Анна-Марія» анонсував концерт на День Конституції та обурив українців фото 6
фото: скриншот Threads

Лариса Опанасюк обіймала посаду віцепрем'єра в підконтрольному РФ уряді Сергія Аксьонова, однак у травні 2023 року її звільнили. 5 жовтня 2023 року Лариса Опанасюк померла у віці 60 років. Вона тривалий час боролася з хворобою, втім, якою саме, невідомо.

Батько дівчат Олександр Опанасюк – відомий у Криму суддя. Він багато років очолював Центральний районний суд Сімферополя, а 2012 року був довічно призначений суддею Апеляційного суду Криму. У 2014 році він перейшов на службу Росії і був призначений суддею Верховного суду Криму.

Як розповідав «Главком», фіналістки Національного відбору на Євробачення-2019 Анна і Марія Опанасюк, дует «Анна-Марія», не змогли чітко відповісти на питання про те, чий Крим. В ефірі програми «Prime: Скрипін» на телеканалі ATR сестри відмовилися безпосередньо відповідати на питання, зазначивши, що «Крим – це наша батьківщина». Співачки також відмовилися відповісти на питання, чи відбулася окупація півострова Росією.

Анна і Марія Опанасюк народилися 1988 року в Сімферополі в родині юристів, які згодом зайняли високі посади в кримській владі. Мати близнючок Лариса Опанасюк за 20 років зробила кар'єру від начальника Головного юридичного управління Ради міністрів Криму до віцепрем'єра, працюючи за різних режимів.

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Теги: Крим Київ війна співачка концерт шоубіз

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«Не могли визначитися, чий Крим». Дует «Анна-Марія» анонсував концерт на День Конституції та обурив українців
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