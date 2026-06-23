Головна Київ Новини
search button user button menu button

Європейський банк затвердив для Києва 150 млн євро кредиту: куди підуть кошти

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Європейський банк затвердив для Києва 150 млн євро кредиту: куди підуть кошти
Кредитні кошти підуть на нові вагони, запчастини та обладнання для діагностики й обслуговування вагонів метро
фото: glavcom.ua

Кінцевим розпорядником коштів визначено комунальне підприємство «Київський метрополітен»

Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила надання 150 млн євро кредиту на масштабну модернізацію київського метрополітену. Залучені кошти спрямують на закупівлю нових сучасних вагонів та обслуговуючого обладнання. Про це йдеться на сайті ЄБРР, інформує «Главком».

Відповідне рішення банк затвердив 17 червня 2026 року, а вже наступного дня, 18 червня, депутати Київської міської ради на пленарному засіданні офіційно схвалили запозичення. Кредит надається під відсоткову ставку 3,22% річних.

Згідно з офіційною документацією банку, Києву надають так званий «старший кредит» (senior loan). Кінцевим отримувачем та розпорядником цих коштів визначено комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Отримане фінансування витратять на придбання нових вагонів метро, включаючи запасні частини, інструменти, а також спецобладнання для технічного обслуговування та діагностики потягів.

Як раніше повідомляв мер столиці Віталій Кличко, презентація цієї позики відбулася минулого року на Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) в Римі. Місто переформатувало кредитну угоду, яку підписували ще у лютому 2021 року – тоді сума запозичення складала лише 50 млн євро, проте тепер її вдалося збільшити до 150 млн євро.

Нагадаємо, у 2021 році повідомлялося, що у київському метрополітені з’являться нові наскрізні вагони, в яких пасажирам можна буде пересуватися, як у вагонах поїздів Інтерсіті. Планується придбання 25 таких вагонів. Вагони планувалося закупити за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. На 25 наскрізних і стільки ж звичайних вагонів витратять 50 млн євро.

Потім у 2023 році метрополітен Києва оголосив тендер на придбання 50 сучасних вагонів із наскрізним проходом за гроші ЄБРР, переможцем торгів став «Крюківський вагонобудівний завод». Згодом результати аукціону скасували. Новий тендер оголосили у березні 2025 року, про що йшлося на сайті КМДА. Утім, про його результати не повідомлялося.

Теги: ЄБРР Віталій Кличко Київ громадський транспорт метро гроші фінансування тендер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лібанова наголосила, що трудові емігранти зможуть працювати лише на тих посадах, на які не претендують українці
Трудові мігранти зароблятимуть 35 тис. грн на місяць? Лібанова прокоментувала паніку в соцмережх
26 травня, 15:48
Київська консерваторія постраждала під час обстрілу у ніч на 24 травня 2026 року
Атака на Київ 24 травня: стало відомо про пошкодження історичної будівлі консерваторії
25 травня, 16:13
З початку дії Ukraine Facility Україна отримала 26,8 млрд євро
Рада ЄС схвалила транш на 2,8 млрд євро за програмою Ukraine Facility
28 травня, 17:17
Продавці пояснюють, що торгівля була їхнім основним, а часто й єдиним джерелом доходу
На знищений російською атакою Лук’янівський ринок повертаються продавці (фото)
28 травня, 11:57
Фонтанний комплекс «Засновники Києва» працюватиме лише три дні
Повноцінного сезону не буде: як працюватимуть головні фонтани столиці у 2026 році
29 травня, 15:27
Україна отримала 2,8 млрд євро в межах Ukraine Facility
Україна отримала 2,8 млрд євро в межах Ukraine Facility
8 червня, 20:21
Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі
20-річна киянка ногами винесла двері магазину через відмову продати спиртне
19 червня, 09:26
Курс валют 19 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 19 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
19 червня, 08:58
Ремонтні бригади на бульварі Лесі Українки працюватимуть щодня з 8:00 до 20:00 до 15 липня
Рух на бульварі Лесі Українки обмежено майже на місяць: графік та схема
Вчора, 08:45

Новини

Четверту добу тривають пошуки тіла 23-річного хлопця у київському озері Редькине
Четверту добу тривають пошуки тіла 23-річного хлопця у київському озері Редькине
З початку року майже 6,8 тис. киян отримали допомогу після російських атак
З початку року майже 6,8 тис. киян отримали допомогу після російських атак
Європейський банк затвердив для Києва 150 млн євро кредиту: куди підуть кошти
Європейський банк затвердив для Києва 150 млн євро кредиту: куди підуть кошти
Частина киян втратить право на безкоштовний проїзд у липні: кого торкнуться зміни
Частина киян втратить право на безкоштовний проїзд у липні: кого торкнуться зміни
На Київщині шестирічний хлопчик потрапив у металеву пастку в річці
На Київщині шестирічний хлопчик потрапив у металеву пастку в річці
Смертельний напад собак у Борисполі: суд обрав запобіжний захід власниці тварин
Смертельний напад собак у Борисполі: суд обрав запобіжний захід власниці тварин

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Сьогодні, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
Вчора, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Вчора, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Вчора, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua