Європейський банк затвердив для Києва 150 млн євро кредиту: куди підуть кошти

Кредитні кошти підуть на нові вагони, запчастини та обладнання для діагностики й обслуговування вагонів метро

Кінцевим розпорядником коштів визначено комунальне підприємство «Київський метрополітен»

Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила надання 150 млн євро кредиту на масштабну модернізацію київського метрополітену. Залучені кошти спрямують на закупівлю нових сучасних вагонів та обслуговуючого обладнання. Про це йдеться на сайті ЄБРР, інформує «Главком».

Відповідне рішення банк затвердив 17 червня 2026 року, а вже наступного дня, 18 червня, депутати Київської міської ради на пленарному засіданні офіційно схвалили запозичення. Кредит надається під відсоткову ставку 3,22% річних.

Згідно з офіційною документацією банку, Києву надають так званий «старший кредит» (senior loan). Кінцевим отримувачем та розпорядником цих коштів визначено комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Отримане фінансування витратять на придбання нових вагонів метро, включаючи запасні частини, інструменти, а також спецобладнання для технічного обслуговування та діагностики потягів.

Як раніше повідомляв мер столиці Віталій Кличко, презентація цієї позики відбулася минулого року на Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) в Римі. Місто переформатувало кредитну угоду, яку підписували ще у лютому 2021 року – тоді сума запозичення складала лише 50 млн євро, проте тепер її вдалося збільшити до 150 млн євро.

Нагадаємо, у 2021 році повідомлялося, що у київському метрополітені з’являться нові наскрізні вагони, в яких пасажирам можна буде пересуватися, як у вагонах поїздів Інтерсіті. Планується придбання 25 таких вагонів. Вагони планувалося закупити за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. На 25 наскрізних і стільки ж звичайних вагонів витратять 50 млн євро.

Потім у 2023 році метрополітен Києва оголосив тендер на придбання 50 сучасних вагонів із наскрізним проходом за гроші ЄБРР, переможцем торгів став «Крюківський вагонобудівний завод». Згодом результати аукціону скасували. Новий тендер оголосили у березні 2025 року, про що йшлося на сайті КМДА. Утім, про його результати не повідомлялося.