На двох проспектах у Києві частково обмежено рух через ремонт (схема)

На проспекті Романа Шухевича у Деснянському районі рух обмежуватимуть до 1 вересня

На Голосіївському проспекті часткове обмеження руху діятиме до 20 вересня

Із 10 серпня у Києві частково обмежать рух транспорту на проспекті Романа Шухевича та Голосіївському проспекті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Зазначається, що обмеження пов'язані з ремонтними роботами.

На проспекті Романа Шухевича у Деснянському районі рух обмежуватимуть до 1 вересня. Фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від вулиці Рональда Рейгана до перетину з вулицею Оноре де Бальзака. Роботи триватимуть з 08:00 до 17:00.

Із 10 серпня до 1 вересня частково обмежуватимуть рух транспорту просп. Романа Шухевича в Деснянському районі столиці (схема) інфографіка: «Київавтодор»

На Голосіївському проспекті часткове обмеження руху діятиме до 20 вересня. Ремонт проводитимуть на ділянці від площі Голосіївської до вулиці Васильківської.

Із 10 серпня до 20 вересня частково обмежуватимуть рух Голосіївським проспектом у Голосіївському районі (схема) інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 29 серпня частково обмежено рух транспорту бульваром Верховної Ради у Дніпровському районі столиці. Фахівці Дніпровського ШЕУ ремонтують асфальтобетонне покриття. Роботи триватимуть щодня із 8:00 до 20:00 години на ділянці від вулиці Сергія Набоки до вулиці Будівельників.