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Перон заповнений вщент: у київському метро утворилися черги під час тривалої тривоги (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Перон заповнений вщент: у київському метро утворилися черги під час тривалої тривоги (відео)
Підземка відновлює звичний режим роботи, однак на станціях залишається значне навантаження через великий пасажиропотік
скриншот відео

Скупчення людей спричинила тривала небезпека через загрозу ворожих дронів

У четвер, 3 вересня, на станціях київського метрополітену під час повітряної тривоги зібралося велике скупчення людей. Зокрема, на станції «Арсенальна» утворилися щільні черги з містян, які використовують метро як укриття. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, інформує «Главком».

Скупчення людей спричинила тривала небезпека – масштабна повітряна тривога в столиці тривала 3 години 22 хвилини.

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Щойно у Києві було оголошено відбій тривоги. Наразі підземка відновлює звичний режим роботи, однак на станціях залишається значне навантаження через великий пасажиропотік.

Нагадаємо, у Києві готують зміни в роботі метро під час повітряних тривог із урахуванням нової системи двох рівнів загрози – «жовтого» та «червоного». 

Рішення передбачає нові правила для столичного метрополітену:

  • Сирецько-Печерська (зелена) лінія: під час оголошення «жовтого» рівня загрози (атака дронів) працюватиме повністю за звичайним графіком.
  • Святошинсько-Броварська (червона) лінія: у разі зупинки руху наземною ділянкою під час тривоги місто має суттєво збільшити кількість наземного громадського транспорту. Автобуси дублюватимуть маршрут метро на відрізку між станціями «Лісова» та «Дніпро».
Маршрут автобуса № 1-М в Києві
Маршрут автобуса № 1-М в Києві
мапа: EasyWay

В Україні буде два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний. Жовтий рівень відповідатиме загрозі нальоту дронів. Червоний оголошуватимуть у разі ракетної небезпеки, зокрема загрози застосування балістики, а також під час масованих атак.

Окрім цього, у столиці планують скоротити тривалість комендантської години. Нові часові межі наразі не оголошують.

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Теги: Київ метро тривога

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