Перон заповнений вщент: у київському метро утворилися черги під час тривалої тривоги (відео)
Скупчення людей спричинила тривала небезпека через загрозу ворожих дронів
У четвер, 3 вересня, на станціях київського метрополітену під час повітряної тривоги зібралося велике скупчення людей. Зокрема, на станції «Арсенальна» утворилися щільні черги з містян, які використовують метро як укриття. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, інформує «Главком».
Скупчення людей спричинила тривала небезпека – масштабна повітряна тривога в столиці тривала 3 години 22 хвилини.
Щойно у Києві було оголошено відбій тривоги. Наразі підземка відновлює звичний режим роботи, однак на станціях залишається значне навантаження через великий пасажиропотік.
Нагадаємо, у Києві готують зміни в роботі метро під час повітряних тривог із урахуванням нової системи двох рівнів загрози – «жовтого» та «червоного».
Рішення передбачає нові правила для столичного метрополітену:
- Сирецько-Печерська (зелена) лінія: під час оголошення «жовтого» рівня загрози (атака дронів) працюватиме повністю за звичайним графіком.
- Святошинсько-Броварська (червона) лінія: у разі зупинки руху наземною ділянкою під час тривоги місто має суттєво збільшити кількість наземного громадського транспорту. Автобуси дублюватимуть маршрут метро на відрізку між станціями «Лісова» та «Дніпро».
В Україні буде два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний. Жовтий рівень відповідатиме загрозі нальоту дронів. Червоний оголошуватимуть у разі ракетної небезпеки, зокрема загрози застосування балістики, а також під час масованих атак.
Окрім цього, у столиці планують скоротити тривалість комендантської години. Нові часові межі наразі не оголошують.
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