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Артилеристи показали, як нищать росіян легендарним смертоносним «Ураганом»

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Артилеристи показали, як нищать росіян легендарним смертоносним «Ураганом»
На пусковій установці – 16 снарядів калібру 220 мм, важать вони близько 200 кг
фото: скріншот із відео

«Ураган» має два мотори і може розганятися до 100 кілометрів на годину

Бійці 40 окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта показали, як знищують росіян із реактивної системи залпового вогню «Ураган». Про це йдеться у сюжеті «Армія TV».

«Ураган» – легендарна смертоносна зброя для знищення живої сили, легкоброньованої техніки та командних пунктів. Він може знищувати цілі на відстані до 35 км. На пусковій установці – 16 снарядів калібру 220 мм, важать вони близько 200 кг.

«Ураган» має два мотори і може розганятися до 100 кілометрів на годину. За словами бійців, ним «накривали» і техніку, і командний пункт.

Нагадаємо, росіяни атакували Харків дронами «Молнія», які містять усередині дрібні металеві кульки. Вони не здатні пробити стіни, дахи та навіть двері авто, однак становлять небезпеку для людей на вулицях. Про це повідомивречник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

До слова, бійці батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади «Сталеві леви» ЗСУ знищили рідкісний експериментальний розвідувальний дрон окупантів «Мерлін-ВР». Відповідне відео 63-ї ОМБр оприлюднила у Facebook.

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Теги: Харків зброя армія ураган відео росіяни

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