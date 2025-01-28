Продовжила «справу» попередника. У суді опиниться екскерівниця Білоцерківського відділу освіти

Освітянка підписувала акти виконаних робіт надані підрядником, у яких зазначені вартість та обсяги робіт не відповідали договору

Підозрюваній у розтраті загрожує до восьми років позбавлення волі

На Білоцерківщині начальниця відділу освіти, молоді та спорту розтратила бюджетні кошти під час виконання ремонту харчоблоку одного з ліцеїв. За скоєне підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Київської області.

Слідчі встановили, що посадовиця, будучи службовою особою, попри виявлені зловживання, підписала акти робіт. Вказані документи були узгоджені з попереднім керівником відділу освіти, який завдав збитків громаді у майже чверть мільйона гривень.

Згодом, після призначення на посаду керівниці відділу освіти, молоді та спорту, фігурантка продовжила злочинну діяльність свого попередника під час капітального ремонту приміщення харчоблоку в навчальному закладі.

Освітянка підписувала акти виконаних робіт надані підрядником, у яких зазначені вартість та обсяги робіт не відповідали договору. Надалі на рахунок виконавця робіт були безпідставно перераховані бюджетні кошти.

Своїми діями, керівниця відділу завдала громаді Білоцерківщини збитки на суму майже 900 тисяч гривень.

Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, стосовно керівниці скерували матеріали до суду за фактом розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та за внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, Держаудитслужба провела перевірку використання бюджетних програм Національною академією аграрних наук України. Відомство виявило порушення діяльності на понад 1 млрд грн. Аудитори перевірили діяльність академії, 21 підпорядкованих їй установ та шістьох державних підприємств. Як зазначається, найсуттєвіші порушення стосувалися переважно неналежного використання земель та ресурсів НААН у ненауковій діяльності.

Раніше поліцейські викрили організовану злочинну групу на чолі з посадовцями КМДА, які привласнили 2,2 млн грн на ремонті ліцею та шкільних укриттів. Серед фігурантів – заступник директора та начальник відділу одного з Департаментів КМДА, заступник директора спеціалізованого навчального закладу, а також очільник будівельної компанії та його підлеглі. Членам організованої групи повідомлено про підозри, їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.