Київ зіткнувся з перебоями постачання продуктів після атак РФ – NYT

У деяких супермаркетах спорожніли полиці з крупами, зеленню та іншими товарами

Російські удари по великих продовольчих складах спричинили перебої з постачанням продуктів до супермаркетів Києва. У деяких магазинах столиці з'явилися порожні полиці, а з асортименту тимчасово зникла низка товарів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, настільки помітні перебої з широким асортиментом продовольчих товарів жителі столиці відчули вперше з перших місяців після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Зокрема, в одному із супермаркетів «Сільпо» цього тижня не було перлової та гречаної круп, кіноа й рису. Також на полицях були відсутні зелена цибуля та фасований салат.

фото: The New York Times

Однією з причин перебоїв стали російські удари по великих розподільчих центрах. За даними The New York Times, 5 серпня російські ракети вразили щонайменше чотири склади однієї компанії, яка забезпечувала продуктами кілька торговельних мереж.

Унаслідок атаки загинули щонайменше шестеро працівників. Руйнування складської інфраструктури серйозно порушило постачання товарів до магазинів.

Найпомітніше наслідки ударів відчули у Києві, однак проблеми з постачанням виникли й в інших частинах України. Зокрема, The New York Times згадує Запоріжжя.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Україну. На Київщині під ударом опинилася складська та логістична інфраструктура.

Зокрема, було пошкоджено склад у Борисполі, де зберігалася частина товарних запасів мережі Varus. Компанія попередила, що в окремих магазинах можливі тимчасові часткові перебої з наявністю деяких товарів. Водночас усі магазини мережі продовжили працювати у штатному режимі.

Також внаслідок російського обстрілу постраждав склад мережі продуктових магазинів «Фора» у Мартусівці на Київщині, де зберігалася свіжа продукція.

Крім того, російська атака пошкодила склад «ЕКО Маркету». У компанії повідомили, що співробітники не постраждали. Супермаркети мережі продовжили працювати у штатному режимі, а команда почала працювати над забезпеченням магазинів необхідними товарами.